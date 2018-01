Indul a classic.Esterházy koncertsorozat

A classic.Esterházy programsorozat az idén 14 koncertet kínál és legalább egy koncert jut minden hónapra. Haydn, Mozart, Beethoven, Vivaldi és Brahms műveit olyan nemzetközi sztárok interpretációiban hallhatjuk mint, Christina Landshamer, Marlis Petersen, Sir Schiff András, Beatrice Rana, Avi Avital és Nicolas Altstaedt aki nem csak szólistaként, hanem a Haydn Filharmónia dirigenseként is többször fellép majd.



Az első koncerten, január 27-én, 19.30 perces kezdettel is a Haydn Filharmónia előadásában hallhatjuk Haydn, a Die deutsche Bühne szerint legszebb és életvidámsággal teli oratóriumát, a Haydn Filharmónia és a Purcell kórus elődadásában, Nicolas Atstaedt vezényletével. A szólisták, Christina Landshamer (szoprán), Mark Padmore (tenor), Rudolf Bosen (basszus).



A koncertsorozat februárban 17-én folytatódik, a fiatal zenészekből álló, nagyszerű francia vonósnégyes, a Quator Arod koncertjével, akik Haydn és Webern muzsikáját szólaltatják meg. Takács Nagy Gábor vezényletével először lép fel a Fesztiválzenekar a kismartoni Esterházy-kastélyban április 22-én. A műsorba bécsi klasszikusok – Haydn és Mozart – színpadi művei, áriái és A szórakozott melléknevű, egy francia vígjáték alapján komponált darab kerültek.



Április 28-án, Berlini fanfárok címmel a Berlini Filharmónikusok Karajan Akadémiája és Tárkövi Gábor vendégszerepelnek Mark Minkowski vezényeltével Kismartonban. A május könnyedebb hangnemben, a Janoska Ensemble közkedvelt Janoska variációival indul, majd ezt követi az anyáknapi hangverseny, a Haydn Filharmónia előadásában, ahol Nicolas Altstaedt nem csak vezényel, hanem extrem csellószólókat is megszólaltat Csajkovszkij Rokokó variációknak is nevezett versenydarabjában. Az anyáknapi hangverseny különlegessége, hogy a Haydn Teremhez közeli Henrici Étteremben anyáknapi reggelire is lehetősége nyílik a zenekedvelő közönségnek.



Kulináris élményekkel párosulhat a Mozart Figaro házasságának koncertszerű előadása is, René Jacobs veszényetével és a Freiburger Barockorchester, valamint a Philharmonia Chor Wien előadásában is a nyár folyamán (július 13-14.): a koncert előtt a kastély dísztermeiben gróf Almamive grófja vendégeinek terítenek vacsorához. A zenei és kulináris csemegék a nyár folyamán a közkedvelt Piknik koncertekkel folytatódnak (július 21-22., augusztus 18-19.).