Ilyen VOLT Sopronban: a 10 legemlékezetesebb pillanat az idei fesztiválról - fotók, videók

Az Iron Maiden tagjai mintegy 38 perces késéssel csaptak a húrok közé – valószínűleg azért, mert megvárták, hogyan szerepel hazájuk a foci-vb-n. Anglia ugyan kikapott Belgiumtól, de az ikonikus heavy metal együttes ettől persze még hatalmas koncertet adott, és ahogy azt vártuk, a látvány is szenzációs volt.Depeche ModeEgy generáció ikonjai léptek fel Sopronban - Dave Gahanék 60-hoz közel is óriási energiákkal, és fantasztikus kisugárzással zenéltek.HurtsIgen, igen.. a rajongó is megszólalt belőlünk, és nem tudtunk teljesen tárgyilagosan írni a Hurts koncertjéről.."A Miracle-re már a hajunkból is ömlik a szemünkbe a víz, de a világért sem vágyunk máshova. Minden második szám után takarítja a színpadot a stáb, törölgetik a hangszereket, de a show megy tovább, torkunk szakadtából énekeljük a Rolling Stone-t, a Weight of the World-et, integetünk a Sandman-re, táncolunk a Lights-ra, a Walk Away-re, megkönnyezzük a Somebody to Die For-t. Nem baj, mert az esőben úgysem látszik, hogy a könnyeink is potyognak. Nem maradhat ki a Wonderful Life, a Nothink Will Be Bigger Than Us alatt meg egymás kezét a magasba emelve ugrálunk - mert tényleg semmi nem lehet nagyobb nálunk." Beszámoló itt >> Steve AokiA DJ hatalmas bulit tolt a nagyszínpadon, hol a nevetéstől, hol meg a meghatottságtól sírtunk:Először ezért:Aztán meg ezért:Limp BizkitFred Dursték még mindig elég jól nyomják, az énekes kérésére úgy buliztunk, mint 1999-ben.Mécsesek gyúltak a Linkin Park székénélÁtadták a tavalyi VOLT fesztivál sztárfellépője, a Linkin Park székét - melyet az azóta elhunyt Chester Bennington dedikált - , és megemlékeztek az énekesről a Dömötöri Cukrászda teraszán. Tucatnyi rajongó gyújtott gyertyát a széknél, mialatt a Linkin Park dalai szóltak. Megható pillanatoknak lehettünk szemtanúi, többen könnyes szemekkel emlékeztek a tragikus sorsú énekesre.Total Dance a VOLT-onVisszarepültünk a '90-es évekbe: a gigantikus retró bulira olyan sokan összegyűltek, hogy szinte nem is láttuk az előadókat, a három órás parti második felére sikerült felférkőzni a sátor alá, a jobb kilátás reményében. Őrület, hogy mekkora buli ment az Eiffel 65, Mr. President, a Safri Duo vagy Alice Deejay fellépése alatt, de a magyar sztárok slágereire is tombolt, sikított a tömeg, együtt zengte Kozsóval, hogy: "Imádlak! Szomorú szamuráj! Csak harcolj értem!"Hollywood UndeadAz amerikai együttes mindig emlékezetes koncertet ad, így történt ez a VOLT-on is, ahol Dávid újra felmehetett gitározni >> Avenged SevenfoldA metál együttes története során először jött Magyarországra, de azt ígérték: mindenképp visszatérnek. A csapat által felszabadított hatalmas energiákkal búcsúztunk a VOLT történetének legnagyobb színpadától.Random bulik a VOLT-on+1 Sárosan is jó VOLT: