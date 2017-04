Így írok én... - 84 írás érkezett az irodalmi pályázatra - fotók

84 mű érkezett idén az Így írok én… című irodalmi pályázatra. A megmérettetést 40. alkalommal hirdették meg a 10-14 év közötti diákok részére. A nevezések 15 iskolából érkeztek, nem csak soproni, hanem Sopron környéki intézményekből is. A legtöbb írást a fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskolából küldték. A hagyományokhoz hűen, a nevezők idén is vers, mese, elbeszélés kategóriákban és szabadon választott műfajban küldhették el műveiket. A kerek évforduló tiszteletére a szabadon választott műfajú írásokat „Fergeteges negyvenes" címmel várták a szervezők a tanulóktól.



Az ünnepélyes eredményhirdetésen Pataki András, a Pro Kultúra Sopron igazgatója köszöntötte a diákokat, eredményes pályát, az írásban való kiteljesedést és tehetségük kamatoztatását kívánva nekik.



A 40. évforduló alkalmából az Így írok én… megálmodója, Roskó Mária nyugalmazott megyei magyar szakfelügyelő idézte fel a pályázat történetét kezdetektől napjainkig. A kezdeményezés 1977-ben indult, Sopron Szabad Királyi Városi rangjának 200. évfordulójának alkalmából. A sikeres indulás után évről évre több pályázó nevezett, és bár a művek tartalma, műfaja mára teljesen megváltozott, a fiatalok íráskedve továbbra is töretlen.



Szittner Ágnes zsűritag átfogóan értékelte a beérkezett műveket, melyek a zsűri véleménye szerint idén is gazdag fantáziáról és nyelvi igényességről tanúskodnak. A szójátékokban, egyedi szóalkotásokban, költői eszközökben bővelkedő írások közül többet különdíjjal jutalmaztak. A helyezést elért alkotásokat a Soproni Petőfi Színház két művésze, Szlúka Brigitta és Savanyu Gergely olvasta fel. Az első helyezést elért művek a Soproni Füzetekben is megjelennek majd.



Díjazásban részesült tanulók:



MESE



1. HELYEZETT



NÉMETH JÚLIA BORÓKA: AFINI TITKA



DEÁK TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA





KÜLÖNDÍJ



FEKETE HANNA



PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA





NOVELLA



1. HELYEZETT



RÁCZ LEONÓRA: OLIVER VERSEI



SZENT ORSOLYA RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA





2. HELYEZETT



MÁRK KLAUDIA: UTOLSÓ LEVÉL A MINDIG HIÁNYZÓ BARÁTHOZ



FERTŐ- TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA





3. HELYEZETT



KISS FRANCISKA KATINKA: EMMA



SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA





KÜLÖNDÍJ



ILLÉS ANNA



FERTŐSZENTMIKLÓSI FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA





FERGETEGES NEGYVENES



1. HELYEZETT



KOVÁCS BORBÁLA IRMA



SZENT ORSOLYA RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM



2. HELYEZETT



VARGHA ZITA MÁRIA



FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA





3. HELYEZETT





VARGHA KITTI ZSUZSANNA



FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA







KÜLÖNDÍJ



NYIKOS BALÁZS



SOPRONHORPÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA





BOROS ALÍZ



NAKOVICH MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA



GABNAI MÁRTA



SZENT ORSOLYA RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM





VERS



1. HELYEZETT



MÁRKUS BORÓKA



BERZSENYI DÁNIEL EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM





2. HELYEZETT



HARGITAI BENKE BOLDIZSÁR



BERZSENYI DÁNIEL EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM (LÍCEUM)





3. HELYEZETT



FÁBIÁN BLANKA



FERTŐSZENTMIKLÓSI FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA





KISS ANDRÁS



PORPÁCZY ALADÁR SZAKKÖZÉPISKOLA







KÜLÖNDÍJ



CSAPÓ JÚLIA



FERTŐSZENTMIKLÓSI FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA





KÖRMENDY ZSOMBOR



SOPRONI GÁRDONYI GÉZA LTALÁNOS ISKOLA