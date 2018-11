Időt kér a hegykői költő

Völgyi János, az időt kérő költő...

– Vallom Szimónidész ókori görög költő gondolatát: „A költészet beszélő festészet, a festészet néma költészet" – mondja Völgyi János, aki a Soproni Képzőművészeti Társaság oszlopos tagja.Húsz egyéni kiállításán túl közös tárlatokon Németországban, Ausztriában is láthatta alkotásait a nagyközönség.– A költészet a másik nagy szenvedélyem: az Időkérés című kötetem a harmadik a sorban. Verseimmel az ember és a természet, az egyén és a lélek kapcsolatáról, a lét napos és árnyékos oldalának megéléséről adok számot. Soraim az elmúlásra és az emlékezésre csakúgy rávilágítanak, mint a szeretet és a hitvilág maradandó értékeire. S hogy miért is lett jövőbe nézően Időkérés a kötet címe? Hogy megérjem azt az örömteli pillanatot, amikor napvilágot láthatnak majd azok a verseim is, amelyek sok-sok év alatt már megfogalmazódtak bennem – osztotta meg gondolatait Hegykő igazán sokoldalú művésze, közéleti személyisége.