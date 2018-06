Időseket fosztott ki a banda Sopronban és még 15 városban - videón ahogy kiterítik a bandatagokat

Országos bűncselekmény-sorozatot sikerült felderíteni a rendőrség összehangolt nyomozásának köszönhetően – erről számolt be Bánhalmi Zsolt a Győr-Moson-Sopron megyei bűnügyi főkapitány-helyettes, Oszlánszki Sándor, az országos rendőrfőkapitány biztosa és Lőrincz Zoltán, a Soproni Rendőrkapitányság megbízott bűnügyi osztályvezetője Győrben hétfőn.Kiderült, hogy az elkövetők tavaly nyáron kezdték akciójukat, amelynek során lakótelepeken csengettek be özvegyek lakásaiba – az illetőt a csengőn feltüntetett név alapján választották ki. Magukat vízműves dolgozóknak adták ki, és azt mondták, hibajavításra érkeztek. Mindig vittek magukkal vizet, amit észrevétlenül az egyik radiátor alá öntöttek, hogy mutassák, valóban megoldandó probléma van. A lakásban egyedül tartózkodó időstől ezután pénzt kértek arra hivatkozva, hogy az a gyors tömítéshez szükséges, majd egyikük elterelte az áldozat figyelmét, másikuk pedig készpénzt, ékszereket vett magához.Az utazó bűnözők figyeltek arra, hogy egy megyébe egy-két bűncselekmény elkövetése után csak hosszabb idő után térjenek vissza. Kilétük felderítésükben nagy szerepet játszott a rendőrkapitányságok munkáját koordináló rendszer, amelyet éppen a hasonló esetek miatt vezettek be négy éve az Országos Rendőrkapitányságon. Ez vezetett el oda, hogy a tetteseket május 9-én délelőtt a soproni Kőfaragó téri lakótelepen tetten érték. Az alpokaljai városban egyébként korábban már öt ilyen bűncselekményt követtek el. Az összesen négy elkövető közül a 49 éves, börtönviselt budapesti főkolompos előzetes letartóztatásban van, 19 és 33 év közötti – székesfehérvári, rimaszombati és budapesti – társai pedig szabadlábon védekeznek. Eddig csaknem 50 bűncselekmény elkövetését ismerték be: 11 megye 16 városában fosztottak ki 70–90 év közötti özvegyeket. 10 millió forint kárt okoztak a nyomozás jelenlegi állása szerint az elkövetők az érintett időseknek. Különösen figyeltek a részletekre: kevés nyomot hagytak, minden akció előtt új ruhákat, szerszámokat vettek. Általában egyszerre hárman dolgoztak: ketten az idős lakásába mentek be, társuk pedig az autóban – egy osztrák rendszámú BMW-ben – őrködött. A rendőrség a nyomozási módszerekről csak annyi részletet árult el, hogy térfigyelő kamerák adatait is felhasználták. Kiderült egyébként, hogy a bűnszervezet feje a lopott pénzből, értékekből már családi házat vásárolt, amelyet a rendőrség zár alá vett, így a sértettek kára remélhetőleg megtérül.A sajtótájékoztatón Tóth Gabriella, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrkapitányság szóvivője elmondta: az ilyen típusú bűncselekmények megelőzésére kampányt indítanak az idősek körében, amelynek részeként egy ajtóra ragasztható matricát is adnak. Az ezen olvasható szöveg arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenki jól gondolja át, mielőtt beenged valakit lakásába. A prevenciós kampányban a megyei polgárőr szervezetek is részt vesznek – közölte Csaplár Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőrs Szövetség elnöke.

A büntetőeljárás megindítása után - március 19. és május 9. között - a fentiekkel megegyező módszerrel további 5 bűncselekmény történt Sopronban. Az elkövetők minden esetben vízműves szakembereknek adták ki magukat és egyedül élő, idős embereket szemeltek ki áldozatul. A Soproni Rendőrkapitányság nyomozói megállapították, hogy az illetékességi területükön elkövetett bűncselekmények egy úgynevezett utazó bűnözői csoporthoz köthetőek, akik 2018 évben, az ország több településén követtek el hasonló cselekményeket.

A helyszínen megrendelt egyéb szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek elvégzését, amelyet az ügyfelek bizonylati űrlapon igazolnak, kizárólag utólag, folyószámlán vagy csekken keresztül lehet kifizetni! A közüzemű szolgáltatók díjbeszedőket nem alkalmaznak, pénzt személyesen nem hoznak, és nem is kérnek!Az áramdíjszámla, vízdíjszámla és gázszámla összegét kizárólag banki átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy postai úton, csekkel lehet kiegyenlíteni!A szolgáltatók szerelő munkatársai feladatuk végrehajtásakor arcképes igazolványukat és megbízólevelüket kérés nélkül bemutatják!Az arcképes igazolványon lévő azonosító alapján az ügyfelek telefonon keresztül ellenőrizhetik a szolgáltatók munkatársainak hitelességét!A mérőórák cseréjét az ügyfelekkel előzetesen egyeztetve végzik!A lejárt hitelességű mérőórák cseréje a szolgáltatók ügyfelei számára díjtalan!A helyszínen megrendelt egyéb szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek elvégzését, amelyet az ügyfelek bizonylati űrlapon igazolnak, kizárólag utólag, folyószámlán vagy csekken keresztül lehet kifizetni!

A soproni rendőrök elfogták azt a négy férfit, akik az ország 11 megyéjének 16 városában közel félszáz bűncselekményt követtek el idős emberek sérelmére - a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság hétfőn sajtótájékoztatón számolt be a nyomozásról.A Soproni Rendőrkapitányság kifosztás bűntette miatt indított nyomozást ismeretlen tettesekkel szemben. A nyomozás adatai alapján az elkövetők február 23-án 8 óra körül egy idős asszony soproni lakásába - magukat a vízmű munkatársainak kiadva - a tulajdonos engedélyével bejutottak, ott színlelt munkavégzést folytattak, majd a sértett figyelmetlenségét kihasználva az egyik szekrényben tartott kabát zsebéből készpénzt loptak el.A Soproni Rendőrkapitányságon a 21 éves székesfehérvári, a 33 éves rimaszombati, valamint a 49 éves budapesti férfiakat kifosztás bűntette miatt gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozók a büntetőeljárás során azt is megállapították, hogy az elfogott három gyanúsítottnak volt egy negyedik társa is - egy 19 éves budapesti férfi -, akit a Budapest III. kerületi Rendőrkapitányság nyomozóival együttműködve elfogtak, és a fenti ügyben szintén gyanúsítottként kihallgattak.