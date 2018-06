Idén is lesz GYSEV-stand a VOLT-on

A tavalyi évhez hasonlóan idén is kitelepül a VOLT-ra a GYSEV. A vasúttársaság munkatársai a GYSEV-Soproni Egyetem sátorban várják az érdeklődőket. Lehetőség lesz vonatjegy vásárlására, hiszen a GYSEV-standon kitelepített jegypénztárt állít fel a vasúttársaság, amely kedden délután 2 és este 6, szerdától szombatig pedig délelőtt 10 és este 6 óra között tart nyitva.



A fesztiválozóknak színes programokat kínál a zöld-sárga vasút standja: lesz selfie-verseny a cég Instagram oldalán, ennek szlogenje #lüktessvelünk. Emellett a GYSEV munkatársai játékos személyiségtesztekkel, szerencsekerékkel és kvízjátékokkal várják az érdeklődőket – mindezt értékes nyereményekért.



A vasúttársaság idén is kihasználja a lehetőséget a tudatformálásra, és a vasúti közlekedés biztonságára hívja fel a sátorba látogatók figyelmét. Emellett a biztosítóberendezések működését bemutató forgalmi szimulátort is kipróbálhatnak a fiatalok tt GYSEV-standon.