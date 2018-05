Idén is lesz Borünnep Sopronban

A művészeti együttes alapítványának kuratóriumi ülésén Vörös Péter titkár részletezte, idén május 25–27-ig tart a soproni bor és a fúvószene ünnepe a várkerületi Hűségkút előtti színpadon, valamint környékén, ahol a Soproni borvidék pincészetei mutatkoznak be termésük legjavával. A programban a házigazda Sopron Város Fúvószenekara mellett – többek között – Balatonfüred, Ajka fúvószenekarát, a Hanság Big Bandet, Ausztriából Nyék (Neckenmarkt) fúvósait köszönthetjük. A Borünnepen több helybéli zenekar és együttes fellépésének is örvendhet majd a közönség.



A Horváth Vilmos elnökölte kuratórium tanácskozásán elhangzott, a zenekar nyáron csehországi big band fesztiválon, valamint szeptemberben Horvátországban öregbíti a soproni fúvószene hírnevét. Ferenczi Balázs karmester hozzátette: a 2017-es frenetikus sikerű szilveszteri koncertjük igen magasra tette a lécet. Bár még odébb van, de biztosította a kuratóriumot a dirigens, hogy idén is rendkívül színvonalas és izgalmas hangversennyel szeretnék búcsúztatni az óesztendőt.