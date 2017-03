Húsvéti vásárok és programok Bécsben

Április közepéig összesen 260 standnál válogathatnak az érdeklődők, a kínálat a hímes tojástól a kézműves termékeken át a különleges ínyencségekig terjed.Noha nincs belőlük annyi, mint a karácsonyi vásárokból, a húsvéti kirakodóvásárok terén sem kell szégyenkeznie az osztrák fővárosnak. Hetven standból áll például a Schönbrunni Kastély udvarán található vásár, amely nemcsak az egyik legromantikusabb, de legnagyobb húsvéti vására is Bécsnek. 2017. április 1-től kézműves termékek, hímes tojás, faragott fadíszek és húsvéti dekoráció mellett Ausztria legkülönbözőbb pontjairól származó ínyencségek között válogathatnak a látogatók. A legkisebbek a Nyuszi Műhelyében marcipánfigurákat vagy húsvéti asztali díszt készíthetnek, a felnőtteket pedig vasárnaponként, illetve nagyszombaton és húsvéthétfőn dzsesszkoncert várja. ( www.ostermarkt.co.at Európa legnagyobb tojáshegye tornyosul 2017. március 31-től az Altwiener Ostermarkton, a Freyungon, ahol méretben az apró fürjtojástól a hatalmas strucctojásig, stílusban pedig a hímestől a patkolton át a naiv festészet mintapéldányaiig terjed a szortiment. Sőt, a fától a kerámiáig mindenféle anyagból lehet itt húsvéti tojást kapni. Kézműves termékek, ínyencségek, a gyerekeknek pedig húsvéti barkácsműhely és bábszínház egészíti ki a kínálatot. ( www.altwiener-markt.at

Ugyanitt, a Palais Harrach előtt bio termelői piac várja 2017. március 31-től a tudatos húsvéti nyulakat. Tizenkilenc standnál Ausztria legjavából vásárolhatnak az érdeklődők, ráadásul, aki szakít rá egy kis időt, hogy egy szőlőlé és némi harapnivaló mellett elidőzzön itt egy kicsit, az úgy érezheti magát, mintha a falu főterén üldögélne. (Kortárs és tradicionális kézműves termékek fából, fémből, üvegből, kerámiából vagy éppen bambuszból és selyemből – ezek uralják az Am Hofon található húsvéti vásár kínálatát, amely a szervezők bevallása szerint sem mentes a nemes giccstől. Mindenesetre minden darab sok szeretettel és művészi odaadással készült a 2017. március 31-én nyíló húsvéti vásáron. ( http://www.ostermarkt-hof.at/ Ugyan nem elsősorban a turistáknak szól, mégis a bécsi húsvéti vásárok oszlopos tagja a 21. kerületben, Floridsdorfban található Ostermarkt am Franz-Jonas-Platz. A tizennégy stand szortimentje a húsvéti dekorációtól a hímes tojáson át az apró ajándékokig terjed, itt már március eleje óta várják a tavaszi hangulatra vágyókat.Szintén kevésbé ismert, de évek óta az osztrák főváros húsvéti programkínálatának szerves része a Schloss Neugebäude húsvéti művészeti vására, amelyen 2017. április 6. és 9. között mintegy száz hobbiművész kínálja eladásra az alkotásait. Élő zene, barkaszentelés, kastélylátogatás és színes gyerekprogramok egészítik ki a vásárt. ( http://www.schlossneugebaeude.at/Ostermarkt.html Temészetesen a Práter is készül az ünnepre. Koncertek, bábszínház, arcfestés, barkácsolás és rengeteg játék teszi szórakoztatóvá a húsvétvasárnapot kicsiknek és nagyoknak egyaránt.A bécsi művészek és kézművesek világába, valamint az osztrák főváros kulturális életébe enged betekintést a 2017. március 29. és április 16. között zajló Kalvarienbergfest, ahol a látogatók aktív közreműködésére is számítanak. Lesz például zászlónyomó-, olajfestő- és beatboxing workshop, a kevésbé bevállalósakat pedig koncertek, felolvasóestek és érdekes előadások várják a húsvéti időszakban. ( http://www.kalvarienbergfest.at/ A virágok és kertek szerelmeseinek lehet nagy élmény a bécsi városi kertészet, a Blumengärten Hirschstetten húsvéti vására, amelyet 2017. április 15-17. között tartanak, és amelynek a fűszernövények állnak a középpontjában. A számos tematikus kerttel, mini-állatkerttel és pálmaházzal is rendelkező kertészet nemcsak húsvétkor, de az év bármelyik szakában megér egy látogatást. ( https://www.wien.gv.at/umwelt/parks/blumengaerten-hirschstetten/ Nem a tavasz, hanem egyenesen a nyár vette kezdetét a bécsi múzeumnegyed, a MuseumsQuartier udvarán, ahol több mint hatvan banánzöld utcabútor várja a nagyvárosi forgatagban némi lazításra és pihenésre vágyókat. A szervezők az MQ előtti téren még egy kis zöld oázist is létrehoztak, az urban gardening szerelmesei pedig - egészen május 14-ig - egy PopUp Gardening Store kínálatát böngészhetik végig. A szoba- és balkonnövények mellett divatos kiegészítők és kütyük sorakoznak az áruházzá kinevezett üvegház polcain. ( www.mqw.at