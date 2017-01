Humanitás Díj Sipőcz Katalinnak - Elismerés a türelemért és szakértelemért

„Helyemen voltam mindvégig, boldogan végeztem a munkámat" – mondja a Humanitás Díjjal kitüntetett Sipőcz Katalin. Pedig évtizedeken át végezte az egyik legnehezebb, legemberpróbálóbb feladatot: betegeket, később időseket ápolt, vezetett át a nehézségeken...Sipőcz Katalin diplomás ápoló, egészségügyi menedzser, szakvizsgázott szociális munkás, intézetvezető. 1976- tól az Erzsébet-kórházban volt ápolónő, majd egészségügyi szakoktató, később ápolási igazgatóhelyettes. 1996-ban az Egyesített Szociális Intézetbe hívták vezető főnővérnek, 2005-től az intézet igazgatójaként folytatta. Az idősek ellátásában, az egészségügyben szerzett tapasztalatokat felhasználva korszerű ápolási szemléletet képviselt mindig. Iskolateremtő, tudományos igényű ápolási feladatok kialakítása fűződik a nevéhez. Híres volt végtelen türelméről, nyugodt természetéről, konfliktuskezelő képességéről, szakmai profizmusáról. Augusztustól nyugdíjas, de máris új feladatokat talált.

Sipőcz Katalin, a Humanitás Díjjal kitüntetett.

– Most is azzal foglalkozom, amit szeretek: az idősekkel. Felkészültem a visszavonulásra, átadtam a helyem a fiataloknak, akik persze bármikor megtalálnak, ha szükség van rám. De nagyon jó csapatot hagytam az intézetben, ez a díj az övék is – mondja Sipőcz Katalin. Országos elismeréseket már korábban is kapott, ám a város kitüntetése különösen megható számára, hiszen azok ismerték el, akikért annyit dolgozott.