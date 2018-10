Hősökre emlékeztek Sopronban - Adjuk tovább 1956 eszméit a felnövekvő ifjúságnak - fotók

Sopron 1956-os eseményeiben az egyetemi ifjúság nagy szerepet játszott. A forradalom hőseire való megemlékezés is a Soproni Egyetem ’56-os emlékművénél kezdődött, a Himnusz eléneklésével. Ezt övetően dr. Alpár Tibor, az egyetem kutatási és ülügyi rektorhelyettese ünnepi öszöntőjében kiemelte: az 56-os diákság nagyszerű példamutatása szabadságvágyból, igazságérzetből és a cselekvésre ész hazaszeretetből fakadt.A program Orbán Júlia előadóművész és Bende Attila doktorandusz irodalmi összeállításával folytatódott: FaludyGyörgy és Illyés Gyula verseinek veretes előadásával adóztak a forradalom szellemisége előtt.A szónok, dr. ifj. Sarkady Sándor történész a tőle megszokott lelkesültséggel idézte fel az akkori napok forradalmi hevületét, az ezeregyszáz egyetemista és a hozzájuk csatlakozott emberek áldozatát, hősiességét, hogy lerázzá magukról a szovjet béklyót. – 1848 márciusának szelleme ragyogott az '56-os októberi ifjak előtt. Akkor már minden változásért kiáltott. Sopron forradalma a maga vértelenségével példátlan e hazában. 1990 óta őrizzü ’56 pislákoló fényét. Törekedjünk arra, hogy továbbadjuk ’56 eszméit a felnövekvő ifjúságnak – hangoztatta.– 1956. a örökre be van jegyezve a szabad népek krónikáiba. A bátorság, az öntudat, a diadal napja volt. Nincs még olyan nap a történelemben, amely világosabban bizonyította volna az ember szabadságvágyának örö olthatatlanságát, bármily csekély lenne az esély, s bármekkora áldozatot övetelne. J. F. Kennedy, a ésőbbi amerikai elnö e szavakkal méltatta a magyar forradalom és szabadságharcot 1960. -án – utalt 1956 világra szóló jelentőségére Fodor Tamás polgármester a Széchenyi téri '56-os emlékműnél. Hangsúlyozta, az akkori forradalom hozzájárult a kommunizmus bukásához. – 1956 októbere történelmünk legfényesebb függetlenségi harca volt az elnyomó rendszer ellen. Akkor sokan sokfélét akartak, de özösenlegfő éppen a függetlenséget és a szabadságot – húzta alá.Az ünnepi műsorban Papp Attila és Molnár Anikó, a Petőfi Színház művészei léptek fel, s a jelenlévő sokaság ugyancsak szép tapssal jutalmazta a Sopron Balett „Lélekdobbanások" című, Demcsá Ottó-koreográfiát. A megemlékezések koszorúzással és a hősö előtti tiszteletadással fejeződtek be.