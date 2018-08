Hihetetlen, hogy mennyi szemét gyűlt össze egy fertődi ingatlanon - fotó

Károlyi Horváth Rezső széttárja a kezét: ˝Lomizásból élünk, csak gyűlt, gyűlt a szemét.˝

A JÖN Alapítvány hulladékvadászata

A Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) Alapítvány hazánk egyik környezetvédelmi szervezete. Nem csak szemléletformáló kampányokkal igyekeznek népszerűsíteni a tudatos, környezetbarát életmódot. Az alapítvány működteti a hulladekvadasz.hu és a szemetszedes.hu. portált, ahová várja a lakossági bejelentéseket és segítenek megszervezni a szemétgyűjtési akciókat is.

A vakolatlan ház udvarán leírhatatlan állapotok uralkodnak: évek óta ömlesztve tornyosul minden elképzelhető hulladék: háztartási, építési, fém, fa, műanyag, elektronikai, üveg. Súlyos a helyzet, többtonnányi lehet a szemét. Nyáron a bűz elviselhetetlen, és már a patkányok is megjelentek.A szomszédok szerint elviselhetetlen a helyzet. A patkányokból jut a környékbeli kertekbe is, pedig az egyik közeli házban kisgyermekesek élnek. Amint mondták, lomizó család lakja a szemetes ingatlant. Többször is szóltak nekik a probléma miatt, de csak széttárják a kezüket. A környék lakói segítségért az önkormányzathoz és az illetékes hatóságokhoz fordultak. Azok el is jártak az ügyben, csakhogy semmi nem változott.– Hogy miért van ekkora szemét az udvarunkon? Hát idővel összegyűlt. Lomizásból élünk itt hárman, nincs pénzünk, hogy elvitessük, pedig az nekünk is jó volna. S hogy mennyi pénz jön össze a lomizásból? Örülök, ha élelmet tudok venni belőle – világosít fel a hulladéklerakóra hasonlító udvaron Károlyi Horváth Rezső, akit szülei egyáltalán nem járattak iskolába. Ezért is ment el lomisnak...– Ugyan hol vennének fel alkalmazottnak? Élni viszont csak kell – teszi hozzá. – A környékbeli településekről is szoktak hozzánk hozni kidobandó dolgokat, műszaki cikkeket. Amit lehet, értékesítünk belőle, a többi meg itt marad. De magam is teszek naponta körutakat a kis kordémmal, hátha hasznos holmira lelek. Aztán más városokból jött lomizók viszik el az udvarunkról, ami még újrahasznosítható. Ebből élünk – mutat a férfi a háta mögé.– Az önkormányzat minden jogi lépést megtett már az illegális hulladékudvar rendezése érdekében. Nem rajtunk múlik, hogy nincs eredmény – fogalmazott Bognár Zoltán polgármester. – A tiltás ellenére egyre csak hordják, halmozzák a lomokat. Felmérettük az egészet. A vizsgálat megállapítása szerint legalább ötmillió forintba kerülne az ingatlan hulladékmentesítése, mert veszélyes anyagokat is találtak ott. Azt nem tartjuk járható útnak, ha az önkormányzat elvégeztetné a munkát és a költséget ráterhelné az ingatlanra. Kidobott pénz lenne, soha nem látnánk belőle vissza egy fillért sem és nem is kívánunk precedenst teremteni: onnantól kezdve mindenki hozzánk jöhetne, hogy mentesítsük az ő udvarát is. A Belügyminisztériumhoz, továbbá az országos roma önkormányzathoz fordultunk-fordulunk segítségért, hogy eseti segéllyel végleg megoldhassuk ezt a problémát.