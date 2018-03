Hiába kopogtatott Hegykőn a Jobbik az iskolában

– A Jobbik parlamenti képviselője, Dúró Dóra levélben jelezte a Klebelsberg Központnak, hogy a párt soproni képviselőjelöltjével látogatást tennének a hegykői általános iskolában március 21-én 11 órakor. A visszajelzésre, hogy egy másik napon, tanítási időn kívül jöhetnek, azt válaszolták, hogy nekik csak az általuk megadott dátum jó – mondta lapunknak az iskolaigazgató.

– Szerdán 11-kor be is kopogtak hozzánk. Az ajtóban mondtam nekik, az iskolában munka van, tanítási idő alatt az intézményben semmiféle párt képviselőjét nem fogadjuk, ezt az etikai kódexünk sem teszi lehetővé. Nem akarták ezt elfogadni, mondván, ők bármikor bemehetnek, nekik még a tanórára is van joguk bemenni. Ennek ellenére tartottam magam ahhoz, hogy tanítási időben nincs helyük az iskolában, így távoztak.





– A hazai oktatásban szemléletváltásra lenne szükség. E területen is nagyobb politikai, szakmai és anyagi megbecsülést szorgalmaz a Jobbik – mondta Dúró Dóra, a párt szakpolitikusa, az Országgyűlés Kulturális és Oktatási Bizottsága elnöke, aki dr. Brenner Koloman országgyűlési képviselőjelölt soproni kampányának vendége volt. – A XXI. századi kihívásokra kellene felkészíteni a diákokat, a folyamatos megújulásra, a digitalizációra és a nyelvtanulásra. Nyelvtudásban hazánk utolsó az EU-ban. Az öt éve bevezetett mindennapos testnevelés feltételei sincsenek meg. Ez idő alatt 21 tornaterem épült, s 32 stadion fejlesztésére, létrehozására hagyott jóvá forrásokat a kormányzat – hangoztatta Dúró Dóra

– Az Országgyűlés Kulturális és Oktatási Bizottsága elnökeként, előzetes bejelentkezést követően kerestem fel a hegykői iskolát. Ezt képviselői jogállásom is lehetővé tette volna – nyilatkozta az üggyel kapcsolatban Dúró Dóra, aki hozzátette: 2014 óta legalább száz intézményt keresett fel. A látogatások során szakmai kérdésekről konzultál, ezúttal is erről lett volna szó.