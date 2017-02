Hiába az időgarancia, a Posta visszahozta a csomagot

– A másfél kilogrammos csomagért 1690 forintot fizettem a fertőszéplaki postán. A feladáskor egy munkanapi időgaranciát és házhoz szállítást kértem, hiszen a budapesti rokonnak karácsonyra szántam a kis meglepetést – fogott históriájába Bak Erzsébet. – Mivel rendszeresen tartjuk telefonon a kapcsolatot, meglepődve tapasztaltuk, hogy nem kapta meg a küldeményt. Megdöbbenésem csak fokozódott, amikor néhány nappal ezelőtt a csomagot visszahozta nekem a posta. Kértek is volna tőlem ezért 970 forintot, de reklamálásomra végül ezt kegyesen elengedték. Felvetődik a kérdés: miért nem kapta meg a rokonom a csomagot, s az hogyan került vissza hozzám?

Telefonos kapcsolatban állt a címzettel, ezért lepte meg a fejleményVisszakapta a csomagjátAz őrzési időt követően a küldeményt visszaküldték a feladónak.A Magyar Posta kérésünkre kivizsgálta az ügyet. „Az év végi szezonális forgalomfelfutás fokozott terhelést jelentett a csomagküldő cégek, így a Magyar Posta számára is. Ilyen mértékű küldeménymennyiségnél óhatatlanul előfordultak olyan időszakok, amikor csúszások vagy eseti munkahibák következtek be a kézbesítést illetően – ezekért ezúton is az ügyfelek elnézését kérjük" – áll többek között levelükben. „Nyilvántartásunk szerint a jelzett küldeményt január 4-én és 5-én kétszer is megpróbálták kézbesíteni, azonban jogosult átvevő hiányában a kézbesítő értesítőt hagyott hátra, s a csomag letétbe került a Budai Központi Kézbesítő Postán. A szabályok által előírt őrzési idő alatt a címzett a csomagot nem kereste, így az őrzési időt követően a küldeményt visszaküldték a feladónak. Ilyen esetben a feladó visszakézbesítési díjat köteles fizetni."A sajtóosztálytól kapott levélből az is kiderül, hogy késedelmes csomagkézbesítés esetén kártérítésre a feladó jogosult, amennyiben ezt írásban jelzi a Magyar Posta ügyfélszolgálatán. A kártérítési átalány összege az időgarantált postai szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.Bak Erzsébet nem fogadja el a Magyar Posta magyarázkodását, annál inkább sem, mivel 2015-ben is hasonló cirkuszt okozott a csomagja. Ezért is adta fel legutóbb egynapos kézbesítési időgaranciával.