Hétvégi programözön Sopronban és környékén: akkora a kínálat, hogy győzzön választani!

Arra érjü és buzdítjuk olvasóinkat, hogy üldjenek falunapjukról, fesztiváljukról élménybeszámolókat, fotókat a tudosito@kisalfold.hu címre! Sopronban pénteken kezdődik a Soproni Ünnepi Hetek programsorozata, amelynek keretében a Sopron FolkFest árnapig ínál kellemes órákat. A népzene, a világzene, a tánc, a jazz és a önnyűzene nagyszabású programja a néptánc-együttesek felvonulásával pénteken 17.45-kor indul. A fellépő díszes menete a Rondellától a Hűségkút özeli színpadig tart. Az ünnepi megnyitót övetően a folklór, majd a dzsessz kapja a főszerepet, 20.30-kor a Ladánybene 27 szórakoztatja a özönséget. Szombaton délután 2-kor, árnap délután 3-tól folytatódik a program gyermekműsorokkal, szólistá fellépésével és a FolkFest gálával.

A XXI. Országos Érembiennálé megnyitóját tartjá -án, árnap 11 órakor a Lábasházban. Sopron büszke arra, hogy étévente, immár negyven esztendeje, vendégül láthatja a magyar épzőművész társadalom ismert művészeit, akik egy speciális műfajban, az éremkészítésben mérettetik meg magukat. A biennále továbbra is számít a szakma mellett a szélesebb özönség érdeklődésére is.

Családi nap lesz a Rákosi öbölben. A Fertő Tavi Vitorlás Szövetség -én, szombaton 11 órától tartja az Esterházy Regattát és családi napját a vízitelepen. A nagyhajókon ívül özremű ödő lesznek: a régió borászai, ézművesek, lesz gyermekjátszó és bemutatkozik a Fertő-Hanság Nemzeti Park is.

Undon megyei nemzetiségi napot és értéknapot tartanak szombaton. A kultúrműsor 14 órakor kezdődik , fellép a Rozmaring német nemzetiségi órus, az Akkord lengyel kamarakórus, a Rábaközi Greznár Zoltán cigányzenekar, a horvátországi Slavko Mader kultúrcsoport, az Indi Veseli Gradiscanci és a Bondersölj zenekar. A megyei értéktárban szereplő „megyerikumokról" is sok érdekeset megtudhatnak az érdeklődő , özelebbről is megismerkedhetnek a ékfestés, a csontfaragás és a höveji csipke észítésének rejtelmeivel, valamint a „megyerikumokról" szóló kisfilmek is megtekinthető lesznek.

Idén ünnepli alapításának 125 éves évfordulóját a Fertőrákosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ez alkalomból -én egész napos programmal észülnek. Reggel fél 8-kor kezdődik a tűzoltócsapatok felvonulása a Fő utcától a focipályáig, ahol területi tűzoltó verseny lesz. Az eredményhirdetés után a Fertő tavon Szent Flórián tűzoltóhajójukat „keresztelik" meg. A technika iránt érdeklődő kicsik és nagyok 16 órától elégíthetik ki íváncsiságukat a rákosi focipályánál, majd 20 órától a tűzoltóbálon folytatódik az ünneplés.



Hegykőn három napos lesz a mulatság! A tvégén ismét a gasztronómia kap főszerepet: pénteken 16 órakor kezdődik a ézműves Sörö és Pálinká Fesztiválja a termálfürdő parkolójában. Nyolc sörfőzde ínálja több mint harmincféle sörét és három pálinkafőzde is bemutatkozik. A színpadon a Q-Jazz, a The Adolescens és a Mongooz and the Magnet szórakoztatja a özönséget. Szombaton délután fél 4-től a Hegykői Tűzoltózenekar játszik, majd színpadra lép a Ska Tunes, Taká Eszter és zenekara, ezt övetően Mörk. A fesztiválon árnap fél 4-től a Present-Day, az Intermezzo Latin Club, majd Gájer Bálint lép fel.



Pipacs fesztivál Nagylózson! Az összefogásról, a civilek együttmű ödéséről szól a tvége Nagylózson, a Pipacs fesztivál reggeltől árnap estig ígér tartalmas kikapcsolódást. A horgásztón már szombaton reggel elkezdődik a pecások versenye, özben a játszótéren átadjá a fészekhintát, majd 13 órakor kiderül, ki nyerte a Nagylózsi Sport Horgász Egyesület vándorkupáját. A Virágfüzér óvodában 9 órakor tánccal öszönti a résztvevőket a Jazz Dance Team, majd elkezdődik a „gyermekmennyország", ahol az óvodai dolgozó , a önyvtár és a sportklub jóvoltából észíthetnek a gyerekek játékokat. özben ügyességi versenyek és bábszínházi előadások is lesznek. Az önkormányzat épületében 14 órakor nyílik Magyarné Derszib Eti akvarelljeinek kiállítása, amit teaház övet a Nagylózsi Naplemente Idősek Egyesületének süteményeivel. Sopron Városi Mazsorett Csoportja 15 órakor tart előadást a hivatal előtt, majd az érdeklődőkkel együtt vonulnak a focipályára, ahol baráti főzés, íjászat és légvár várja a családokat. Lesz még homokszobrászat, koncert, tombola, ézművesség és természetesen foci. Az óvodások és az iskolások 17 órakor adnak műsort, Somogyi András humorista 18.45-kor lép fel, a sztárvendég Bódi Csabi pedig 19.30-kor kezdi műsorát. Este bál lesz a sátorban, árnap pedig 16 órakor kezdődik a Csavar Színház Az asszony című családi meséje a kultúrházban.



Tündérexpressz indul Nagycenken. Idén is tündérek és manó serege utazhat a nagycenki kisvasút Tündérexpresszével -én, szombaton 15 és 18 óra özött. A tündéri találkozón a gyerekeket várja az odvas ívánságfa, a gyógyfű-kotyvasztószeglet, a tündérfűszerek asztala, a mesekuckó és még sok-sok izgalmas és varázslatos program a kisvasúti skanzenben. A legszebb tündérruhákat a viseletversenyen díjazzá .



Jubilál a Hajnalpír Ágfalván. A helyi fúvószenekar reggeli térzenéjével kezdődik szombaton az ágfalvi falunap, amelynek keretében a német nemzetiség is programokat szervez. A focipályán 8 órától a ülönböző sportágak és népi játékok kedvelőit várjá , valamint a gulyásfőző verseny résztvevőit. Az evangélikus templomban 15 órakor a Hajnalpír Énekkar ad jubileumi műsort megalakulásuk 90., újjászerveződésü 25. évfordulója alkalmából, amelyen vendég-együttesek is fellépnek. Ribizli bohóc zenés-verses műsora 18-kor kezdődik a szabadtéri színpadon, majd a Patakugró és a Testvériség Néptáncegyüttes ad özös műsort. A falu- és nemzetiségi napot este 9-től bál zárja, zenél a Melange Time zenekar.