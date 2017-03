Hétvégén indul a szezon a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton

A bővülő szolgáltatások által idén az oktatási intézményekre is gondolt a vasúttársaság, hisz a nyári vakációt megelőzően, számos, előre meghirdetett csütörtöki és pénteki napon közlekednek a Múzeumvasút szerelvényei. A javuló nagyvasúti megközelíthetőség által kényelmes, félnapos osztálykirándulások szervezhetők a régió óvodás és iskolás csoportjai részére.



A tavalyi év kedvező tapasztalatai alapján, a Múzeumvasút továbbra is kétórás ütemben közlekedik, így Fertőboz felől 8:10 és 16:10 között páros, Nagycenk felől pedig 9:20 és 17:20 között páratlan órákban indulnak a szerelvények. Nagycenkről ebben a szezonban is közlekednek betétjáratok Barátság állomásra. Az ún. rövid menetek délelőtt és délután egyaránt 2-2 alkalommal indulnak.



Tovább bővültek a GYSEV Zrt. menetrendszerinti vonatai és a Múzeumvasút közötti átszállási lehetőségek. A Múzeumvasút a főváros felől érkező InterCity vonatokhoz is jól illeszkedő, Győrből induló személyvonatokhoz immár 3 alkalommal, a Sopronból induló személyvonatokhoz pedig 5 alkalommal teremt csatlakozást. A társaság Fertőbozról Sopron felé 4, Győr felé pedig összesen 5 alkalommal biztosítja az átszállást, illetve a Budapestre történő továbbutazást, így a Múzeumvasút egy tartalmas, egynapos kirándulás keretében a főváros felől is kényelmesen elérhető.



Idén is elérhető az ún. nagycenki kombinált jegy, amely nagyvasúti és a kisvasút igénybevétele mellett a Széchenyi Emlékmúzeumba is érvényes. A kombinált jeggyel ezenkívül egy felnőtt kíséretében egy gyermek (6 éves kor alatt) díjmentesen utazhat.



A Múzeumvasút idén is színes programokkal tarkított rendezvényekkel várja nem csak az ifjú érdeklődőket Nagycenken, a hársfasor, a szabadtéri mozdonyskanzen, és a megújult játszótér kellemes környezetében. Előre egyeztetett időpontban az „András" nevű gőzmozdonyt akár vezetni is lehet, egyes rendezvényeken pedig a fertőbozi fűtőház is megtekinthető.



A Múzeumvasút a 2017-es szezonban október 1-ig közlekedik.