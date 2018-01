Hétszázmillió forintos fejlesztések - Víztoronyból kalandvárat építenek Fertődön, csillagvizsgálóval

Felújítják



172 millióból a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak otthont adó épületet.

Bognár Zoltán polgármester elmondta, egy csillagvizsgálót is szeretnének létrehozni a majdani kalandvár tetején.

– A korábbi két év pályázatírásról szólt, az idei pedig a megvalósításról, a beruházások elkezdéséről. A kormánytámogatásnak köszönhetően összességében több mint hétszázmillió forint jut Fertődön fejlesztésekre – fogalmazott Bognár Zoltán polgármester. Részletezte: a legnagyobb beruházásuk 225 millió forintos lesz. Az egykori szovjet laktanya területének rehabilitációjaként a víztoronyból a gyerekek számára ügyességi feladatokkal teli kalandvárat építenek, a víztorony melletti ingatlanból pedig foglalkoztató termeket.– A turisztikai attrakcióval nemcsak a helyi és környékbeli gyerekeknek szerzünk kellemes órákat, hanem azoknak a gyermekes szülőknek, nagyszülőknek is, akik az Esterházy-kastélyra kíváncsiak. A látványelemekben gazdag, kilátóként is funkcionáló leendő kalandvárban és gyermek-szabadidőközpontban pedagógusok foglalkoznak a lurkókkal, s így a felnőttek zavartalanul élvezhetik a kastély látnivalóit, programjait – emelte ki a projekt idegenforgalmi hozadékát a polgármester.

– A beruházás a víztoronnyal szemközti egykori katonai alakulótér rendezését is magában foglalja. Ott közösségi sportolásra, illetve szabadtéri rendezvények megtartására is alkalmas multifunkciós közteret építünk. A városüzemeltető kft. számára is kialakítunk korszerű tároló- és telephelyet.Fertődön egy másik, 172 milliós pályázat eredményeként teljesen felújítják a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak otthont adó épületet. Az „Esély-otthon" elnevezésű terv lakások kialakításával, közösségi programokkal számol, s a diplomás hiányszakmákban dolgozók letelepedését is célozza. Tavasszal kezdik el és kora ősszel fejezik be a központi általános iskola 150 millió forintos külső-belső felújítását. Néhány hónapon belül – 83 millió forintból – kerékpárút létesül Fertőd és Fertőendréd között, 75 millióból pedig az iparterület vállalkozásainak megközelíthetőségét javítják: teljeskörűen felújítják az oda vezető utakat. A süttöri és a tőzeggyármajori orvosi rendelőket is modernizálják 22 millió forintos pályázati forrásból. – Reménykedünk, hogy eredményesek lesznek közbeszerzéseink, kapunk majd mindegyik projektünkre kivitelező céget – tette hozzá optimistán Bognár Zoltán polgármester.