Hét kutya túl sok egy lakásban Sopronban

Egy soproni fiatalember hét kutyával osztozik ötven négyzetméteres Jereván-lakótelepi otthonán. A szomszédok és a lépcsőházban élők a Soproni Állat- és Természetvédők Egyesületéhez fordultak segítségért, hogy elérjék, az illető csökkentse az állatok számát – számolt be az ügyről a Kisalföld. Az egyesület hatósági bejelentést tett.Az ügyben a polgármesteri hivatal igazgatási osztálya folytatta le a hatósági eljárást. A napokban megszületett a határozat, melyben felszólítják a férfit, hogy a döntést követő harminc napon belül gondoskodjon az általa tartott ebek egyedi jelöléséről, továbbá csökkentse a kutyák létszámát maximum háromra, gondoskodva arról, hogy ez a szám a későbbiekben se emelkedjen. Az engedélyezett egyedszám feletti állatok megfelelő elhelyezése szintén a gazda feladata lesz – tudatta a Soproni Állat- és Természetvédők Egyesülete. Az egyesület elnöke, Szakonyi Imre azt is elmondta, lakossági közreműködéssel, a lépcsőházban élők beszámolói alapján fogják nyomon követni, hogy a férfi eleget tesz-e a határozatban foglaltaknak. Hozzátette, amennyiben nem tartja be az előírásokat, akár az állattartást is megtilthatják számára. Ebben az esetben az állatok megfelelő helyre történő szállításának és a várható tartásának a költségeit is meg kellene előlegeznie.