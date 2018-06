Hegyikerékpár - Érettségije után lett felnőtt bajnok a soproni Schmiedel Regina

Schmiedel Regina a körülményekkel is sikeresen megbirkózott.

A szakadó esőben rendezett viadalon a női felnőtt elit mezőnyben a soproni Schmiedel Regina bizonyult a legjobbnak. A 19 esztendős soproni hölgy elsőéves felnőttként állt rajthoz úgy, hogy a versenyt meg-előző napon még érettségizett.Schmiedel Regina bajnoki címe mellett további győzelmeket arattak a soproni versenyzők, Hattyár Dániel masters 1-ben, a 30 éven felüliek között hosszútávon (71 km), Motován Miklós pedig a 40 éven felülieknél középtávon (40 km) bizonyult a legjobbnak. Az idősebbek mellett a legkisebbek is kitettek magukért: Kovács Áron és Motován Ádám a gyermekmezőnyben lett 2.A soproni hegyikerekesek most az évad legnagyobb hazai versenyére készülnek, július 22-én Sopronban a Lőverekben rendezik az olimpiai cross bajnoki futamokat. A viadal – a soproni hegyikerépározás történetében először – amellett, hogy magyar bajnokság, egyben olimpiai kvalifikációs pontszerző verseny is lesz. Ennek rendezési feltételei, mint azt Bőhm Lajostól, az egyesület elnökétől megtudtuk, jóval szigorúbbak, mint egy magyar bajnoki futamnak.Mivel olimpiai kvalifikációs pontszerző viadal is lesz egyben, a magyar olimpiai crossbajnokság lényegében nyílt, nemzetközi verseny lesz, amelyre már most szép számmal jelentkeztek külföldi hegyikerekesek.Az elit viadalon így két eredményhirdetés is lesz, egy a nyílt viadalé, a másik a magyar bajnokságé. Hazai szinten is itt lesznek a legjobbak, érdekes csatának ígérkezik a friss maratoni bajnok Schmiedel és az olimpikon Benkó Barbara összecsapása. Benkó nem vett részt a maratoni ob-n.Tavaly az egyesületi összesített pontversenyben második helyen zárt a soproni egyesület. Bőhm Lajos örömmel számolt be arról, hogy most minden eddiginél erősebb, 10–12 évesekből álló utánpótlásmag gyűlt össze, ha megmarad a gyerekekben az elszántság, a lendület, a kitartás, akkor hat-hét év múlva országos, de akár nemzetközi szinten is minőségi hegyikerékpáros csapata lehet Sopronnak.