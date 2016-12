Hé, Misi! - így szabadult el a pokol a soproni hajléktalangyilkosságnál

Mint kiderült, távoli rokon a 33 éves V. Sándor és a 25 éves P. Mihály, a bíróság előtt azonban – amely az előzetes letartóztatásukról döntött – nem voltak egymás pártján. A soproni hajléktalangyilkosság idősebb gyanúsítottja azt mondta, ő életében pofont nem kapott, s nem is adott. Most is csak szemtanú volt. Az áldozatot ugyanakkor brutális módon agyonverték, ezért valakinek bántania kellett „Jencit".

Marad P. Mihály, aki viszont azt mondta, hogy ha nincs Sándor, biztosan nem kerül ilyen szituációba. Mostanra az is tudható, hogy három plusz négy, vagyis összesen hét táskányi ruháért ölték meg a gyanú szerint a soproni hajléktalant, ráadásul azok többsége szakadt volt, így semmire nem mentek vele.Az áldozat rajta kapta a betörőket, Hé, Misi! - kiáltott rá a fiatalabbra, akit ismert és megismert. A pokol itt szabadult el.Az előzetes letartóztatás elrendelését tudomásul vették a gyanúsítottak, így az jogerőre emelkedett. V. Sándornak nyolc gyermeke van - ők apjuk nélkül karácsonyoznak idén, s még nem tudni, meddig.

Korábban írtuk:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást V. S. 33 és P. M. 25 éves arlói lakosokkal szemben., a rendőrségre december 13-án érkezett bejelentés arról, hogy Sopron külterületén egy holttestet találtak. Miután a halálesettel kapcsolatban felmerült az idegenkezűség gyanúja a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított az ügyben. A nyomozás eredményeképpen a rendőrök néhány nap elteltével - december 19-én -A nyomozás adatai szerint V. S. és P. M. Sopronban dolgoztak és egy helyi munkásszállón laktak. A két férfi - akik ismerték későbbi áldozatukat - december 10-én az esti órákban megjelentek az 58 éves sértett lakókocsijánál, kifeszítették annak ajtaját és elkezdték összeszedni az ott talált ruhaneműket. A sértett időközben visszaérkezett a lakóhelyéhez, meglátta az elkövetőket és kérdőre vonta őket. A gyanúsítottak ezután többször bántalmazták az 58 éves férfit, aki ennek következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette.V. S. és P. M. gyanúsított kihallgatásukkor beismerték a bűncselekmény elkövetését és elmondták, hogy az áldozattól ellopott ruhaneműket a soproni szállásuk közelében, egy szemetesben rejtették el.A megyei rendőr-főkapitányság nyomozói kedden megtalálták és lefoglalták a két férfi által eldobott ruhaneműket.