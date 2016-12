Hatszázezer vendéget várnak Ausztria legnagyobb szilveszteri bulijába

Alig ért véget a karácsony, az osztrák főváros máris a következő nagy durranására, a Szilveszteri Ösvényre (Silvesterpfad) készül. Több mint negyed évszázada ugyanis az év utolsó napján egyetlen bulinegyeddé változik Bécs belvárosa, ahol kicsi és nagy, idős és fiatal együtt búcsúztatja az év utolsó napját és köszönti az új évet.



Az idei Szilveszteri Ösvényen tizenegy helyszínen lehet ünnepelni délután 2 és hajnali 2 óra között, a zenei kínálat pedig – a korábbiakhoz hasonlóan – az osztrák popzenétől a soulon, blueson és diszkón át a dzsesszig és a klasszikus zenéig terjed.



A szabadtéri szilveszteri parti egyik fő helyszíne a Bécsi Városháza előtti tér, a Rathausplatz, ahol ötven év slágereiből válogatnak a DJ-k és olyan együttesek fűtenek be a közönségnek mint a Tha Family, a FreeMenSingers vagy Mario Pecoraro. Éjfélkor óriási tűzijátékkal és az elmaradhatatlan Kék Duna keringővel köszöntik az új évet.



Forró lesz a hangulat a Freyungon is, ahol este 7 órától pörgős és szenvedéllyel teli latin-amerikai dallamok töltik be a levegőt. Soul, R&B, funk és rock & roll uralja a színpadot az Am Hofon, ahol olyan együttesek váltják egymást mint a Big John & The Vienna Soul Society, Louis Austen and Band, a The Solomons vagy Carl Avory & The Establishment. A Kärntner Straßén az elmúlt évtizedek slágereiből szemeznek a DJ-k, a Neuer Markton pedig a partizenéé lesz a főszerep.



Elegáns bálteremben érezheti magát, aki a Grabent választja: a hatalmas kristálycsillárok szikrázó fénye alatt keringő és hagyományos társastáncok várják a látogatókat. A bizonytalanok itt délutántól profik segítségével frissíthetik fel a tánctudásukat. Operett és keringő best of válogatással csábít a Stephansplatz, a Bécsi Operánál pedig a legszebb opera- és balettjelenetekből láthatnak és hallhatnak válogatást a műfaj kedvelői.



Az este csúcspontja ifj. Johann Strauß A denevér című operettje lesz, amelyet 19 órától élőben közvetítenek az Operaházból. Másnap 11 órától, ugyanitt a Bécsi Filharmonikusok újévi koncertjét élvezheti a vájtfülű közönség. Akinek esetleg nem jut hely, annak érdemes átsétálnia a Rathausplatzra, ahol szintén élőben közvetítik az újévi koncertet.



Aki inkább kerülné a belvárost, annak jó alternatíva a Práter, ahol este 8 órától showműsorral és zenei aláfestéssel színesített tűzijátékkal búcsúztatják az óévet. A családosoké a főszerep Bécs új városrészében, Aspern Seestadtban, ahol a bőséges gyerekprogramot karaoke-show valamint a Kiss Forever Band és a Wiener Wahnsinn fellépése váltja.



Aki semmiről sem szeretne lemaradni, annak érdemes letöltenie az ingyenes Oroundo Vienna okostelefonos alkalmazást, amely nemcsak részletes programmal, térképpel és az előadókról szóló információkkal segíti a döntést, de éjfél előtt egy visszaszámlálót is elindít, nehogy elmulasszuk a nagy pillanatot. Az új évet pedig a Kék Duna keringővel és látványos tűzijátékkal köszönti – akárcsak egész Bécs.