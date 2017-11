Hat nap közel hat percben: ezért szeretjük a soproni VOLT-ot - videó

Negyedszázados történetének legvonzóbb fesztiválját hozta idén a jubileumi Telekom VOLT Fesztivál. Voltak teltházas napok, látogatói csúcs, egy extra nap a Petőfi Zenei Díjjal, Linkin Park, Imagine Dragons, Martin Garrix, Ellie Goulding és sokan mások. Emlékezzünk csak! Hat nap majd’ hat percben, s valahol mi is benne vagyunk:Minden várakozást felülmúlt a jubileumi Telekom VOLT Fesztivál, nehéz is pár percben összesűríteni a soproni nyár legmenőbb pillanatait. A most megjelent aftermovie azért kísérletet tesz rá, hogy legalább felidézze az emlékeket, melyeket mindenki a saját forgatókönyve szerint egészíthet ki egy egyéni történetté, és láthatunk egy exkluzív felvételt is, ahogy a Linkin Park azóta elhunyt énekese, Chester Bennington búcsúzik a soproni közönségtől.De aki az emlékeken túl már a jövő nyarat tervezgeti, figyeljen, mert november 23-án, két és fél napon keresztül early bird jegyakció indul, amikor 7000 forintot spórolhatunk az első körös bérletárból. Érdemes tehát mielőbb bebiztosítani magunkat azért is, mert idén is több teltházas nap volt a VOLTon, ami 2018-ban is esélyes lehet, hisz’ azt már tudjuk, hogy jön a, az, a, a, a drum’n’bass rajongók pedig aszettjére táncolhatnak.