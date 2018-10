Háromszoros ünnep Répceszemerén

Kevés falu mondhatja el magáról, hogy saját maga gondoskodik időseiről. Répceszemere már negyven éve ezt teszi.

Háromszoros ünnep helyszíne volt a répceszemerei otthon, ahol az idősek világnapjára emlékeztek, fennállásuk negyvenedik évfordulóját ülték meg és még új étkezőt is avattak. De volt még egy ünnepi apropó: a répceszemerei idősgondozás megszervezésében tett magas színvonalú és áldozatos tevékenysége elismeréséül Győr-Moson-Sopron Megye Emlékérmet vehetett át Radics László polgármester Németh Zoltántól, a megyei önkormányzat elnökétől.

Hihetetlennek tűnik, de már negyven esztendeje áll az idősek szolgálatában a százéves épület, ami annak idején, úgy egy évszázaddal ezelőtt, paplakásnak épült. Öregek napközi otthonaként, nappali ellátó intézményként nyitotta meg kapuját 1978 októberében. 1985 szeptemberétől Szállást Biztosító Idősek Klubjaként működött, négy szobát is építettek a házhoz. A törvények változásával később biztosítani kellett a meghatározott személyi és tárgyi feltételrendszert: többek között a lakónkénti hat négyzetméteres területet, a dolgozók körében a nyolcvanszázalékos szakképzettségi arányt

– mondta el többek között visszaemlékezésében Garabné Gulyás Mária intézményvezető. Hangsúlyozta, az önkormányzat minden mérföldkőnél a nehezebb utat választotta. Ennek köszönhető az is, hogy 2008. június 25-én határozatlan idejű működési engedélyt kapott az otthon, tartós elhelyezést nyújtó bentlakásos intézményként. Azóta is korszerűsítések sora készült el, elsősorban pályázati támogatásokból: akadálymentesítés, padozatcsere, vizesblokk-felújítás, napkollektorok beépítése, szennyvíztisztító kialakítása, közösségi kert, gyümölcsaszaló, magaságyások, szelektív hulladékgyűjtő, komposztáló.Répceszemerén most étkezőt is avattak, de az önkormányzatnak és Radics László polgármesternek további nagy tervei is vannak. Mindehhez gratulált Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnöke is, aki hangsúlyozta: fontos, hogy az idősek segítését, a róluk való gondoskodást a fiatalabb generáció is komolyan vegye, hiszen a mi világunk apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött.