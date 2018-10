Háromszázan indultak városjáró sétára Sopronban

A Gyorstalpaló névre keresztelt városismereti sétát a régi és újabbkori soproniak számára hirdette meg a Pro Kultúra. Minden hónap utolsó vasárnapján délután 3-kor indulnak a túrák szakértő idegenvezetéssel és a szervezők jóvoltából meglepetés-vendégekkel. Ezúttal Tashner Tamás vezetésével Sopron antik hagyományaival ismerkedhettek az érdeklődők, a város egykori kelta és római emlékeit felkeresve. Jártak a hajdani római fürdő közelében az Orsolya téren, felkeresték Scarbantia városközpontjában a Forumot, megnézték a Lapidáriumot és megismerték a Városháza mögött feltárt ókori utakat is.Közben szó volt a kelták harci modoráról, a római fürdőkultúráról és a máig tiszteletet érdemlő antik városszerkezetről. A sétához a Fő téren meglepetésvendégek is csatlakoztak: négy állig felfegyverzett római katona menetelt szembe a „gyorstalpalókkal", a XV. Apolló Legio III. Cohorsának tagjai. A civil mozgalom néhány éve éppen azért született, hogy Sopronban is életre keltse a római katonai hagyományőrzést. A „centurio" (Jankovics Zoltán) az érdeklődőknek bemutatta a római öltözetet, a korabeli fegyvereket és néhány latin vezényszóra is megtanította a soproniakat.A következő „Gyorstalpaló" november 25-én vasárnap délután indul – és csendül fel. Akkor a belváros zenés titkai tárulnak fel az érdeklődők előtt. A szervezők azt javasolják: aki tud, zseblámpát hozzon magával!