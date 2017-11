Hárommilliós haszon - Soproni fiatal drogot tartott a villanyóra mellett

– Ígérem, soha többé nem fogok sem drogozni, sem kábítószert árulni. Eleve úgy terveztem, hogy amíg el nem kapnak a rendőrök, addig csinálom, aztán abbahagyom. S hogy felelősnek érzem magam? Igen – hangzott el a 26 éves elsőrendű vádlott részéről dr. Gajdos Anikó, a Soproni Járásbíróság elnöke és tanácsa előtt a hétfőn kezdődött büntetőügyben.

Az eddig büntetlen fiatalember ételfutárként és fémhulladékgyűjtőként dolgozott, a drogkereskedelem mondhatni az ölébe hullott. Egy barátja révén megismerkedett egy osztrák férfival, aki felajánlotta, rendszeresen hoz marihuánát, s ha a szállítmányt apránként elpasszolja, mindketten jól járnak. Így kezdődött a soproni fiatalember sztorija. Idővel mintegy hatvanfős állandó vevőkörrel rendelkezett. Másfél év múltán viszont lebukott: ez idő alatt a tízmillió forintos forgalomból több mint hárommillió forintos haszonra tett szert. Egy gramm marihuánát kétezer-ötszáz forintért árult. A drogot nagymamája villanyóraszekrényében tárolta. Amikor arról értesült, a rendőrök figyelik, nejlontáskába csomagolta a drogot és átdobta a szomszéd kertjébe. A zsaruk ott is megtalálták a bűnjelet.A büntetőper során dr. Gosztola Katalin ügyész hosszasan sorolta a hat vádlott büntetendő tetteit. Négyü-ket kábítószer-kereskedelemmel és -fogyasztással, kettőjüket drogbirtoklással vádolt. A vádlottak egyike kéz- és lábbilincsben érkezett a sopronhőhidai fegyintézetből, mivel időközben más bűncselekmények miatt letöltendő büntetést kapott.Az ügyben szereplő vádlottak kivétel nélkül megbánó magatartást tanúsítottak. Még azok is, akiknek korábban is volt már kábítószerügyük a bíróságon, s akkor felfüggesztett börtönnel megúszták az esetet. – Miért nem vette komolyan, hogy letöltendőt kap, ha még egyszer bűnt ismétel? – kérdezte egyikőjüket a bíró. – Azt gondoltam, nem fogok lebukni – hangzott a tömör felelet. Vallomást ugyanakkor egyikük sem akart tenni a bíróságon, emiatt csak a nyomozati anyagokból körvonalazódtak az események. A büntetőügy szerdán tanúk meghallgatásával folytatódik.