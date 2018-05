Handleres sikerek a cseh versenyen

Babos Zsolt érettségi után is "fűrészporos" úton halad tovább.

Csehországban hasonló körülmények között tartották meg a nemzeti bajnokságok döntőjét, több szakmában.Az asztalosok versenyét Slavkov u Brna városka iskolája rendezte meg Brnóban, a nemzetközi vásárközpontban. A színvonalas vetélkedőre két handleros diák is meghívást kapott, akiknek Csehország legjobb asztalostanulóival kellett állniuk a versenyt. Kajtár Máté és Babos Zsolt mindent meg is tettek a sikerért. Mellettük két lengyel és két szlovák diák is részt vett a versenyen.Az ötórás megmérettetésen egy ülőkét kellett összeállítani kizárólag kéziszerszámokkal. A szakmai műveletek elvégzése mellett a diákok legfőbb ellensége az óra volt. Pontosság, precizitás és gyorsaság kellett a sikeres befejezéshez. A feladat nehézségét tükrözi, hogy a kitűzött időkorláton belül mindössze négy-öt versenyző készült el teljesen a munkájával. Akiknek ez nem sikerült, azok is befejezhették, azonban időarányosan pontlevonás járt a csúszásért. A Handler tanulói remekül teljesítettek a nemzetközi versenyen. Babos Zsolt a második helyen végzett, Kajtár Máté pedig ezúttal a tizedik helyezést érte el.Babos Zsolt a Kisalföldnek elmondta, nagypapájának, Varga Ignác asztalosmesternek köszönheti elsősorban sikereit, aki már kisgyerekkorában megszerettette vele ezt a szakmát. Sok segítséget kapott oktatóitól, Hauch Tamástól és Folz Tóbiástól is, akik felkészítették a versenyekre.A terveiről is faggattuk a fiatalembert. Számára most a sikeres érettségi vizsga a legfontosabb, de ha túl lesz rajta, akkor is marad a Handlerban, a technikumban. – Ha azt is elvégeztem, akkor lehet, hogy megpróbálkozom a faipari mérnöki képzéssel. Egyet biztosnak érzek: mindig fűrészporos lesz a ruhám! – árulta el Babos Zsolt.