Hamarosan nyitnak az adventi vásárok Bécsben

Fotó: Stadt Wien Marketing

Mézeskalács, kandírozott gyümölcs, forraltbor és puncs illata: e szavak olvasása közben kinek ne jutna eszébe a karácsonyi vásárok hangulata. Az immár 2004 óta minden évben megrendezésre kerülő és tradícióvá vált, Városháza téren található Bécsi karácsonyi vásár (Wiener Christkindlmarkt), bő két héten belül, november 17-én ismét megnyitja a kapuit a látogatók előtt. Az előző évben minőségi változáson átesett, csaknem 150 standból álló Bécsi Karácsonyi Álom (Wiener Weihnachtstraum) kicsiknek és nagyoknak egyaránt meghatározó élményt nyújt. A kulináris élmények mellett a Városháza előtt kialakított 4000 m2-es, varázslatos hangulatú jégpálya, a Jégálom (Wiener Eistraum) várja a jégkorcsolya, valamint a curling sportág kedvelőit, a gyerek pedig felolvasásokon vehetnek részt, felülhetnek a körhintára, vagy megcsodálhatják a pazar fényjátékokat a parkban.

De nem csak a Bécsi városháza előtti mesevilágot érdemes felkeresni. A történelmi utcákat járva könnyedén barangolhatunk vásárról vásárra. A Művészettörténeti Múzeum és a Természettörténeti Múzeum között található a Maria-Theresien-Platz-i vásár, ahol a háttérben felzendülő gospelkórusok és zenészek muzsikájára andaloghatunk és kedvünkre válogathatunk a 70 stand kézműves termékeinek kínálatából. A Bécsi Egyetem szomszédságában fekvő Altes AKH karácsonyi faluja szintén kedvelt találkozó hely, ahol a kisvasút és a nosztalgia-körhinta elsősorban a kisgyermekes családoknak nyújt felejthetetlen élményt.A belváros is igazi karácsonyi hangulatra invitál, hiszen a Stephansdom lábánál elterülő vásárban, valamint a hofburgi k.u.k vásárban minőségi osztrák termékek közül válogathatunk kedvünkre. Az ínyenceknek pedig érdemes a Bécsi Opera előtti vásárhoz is ellátogatni, hiszen itt a mézeskalács, a hús- és sajttermékek kóstolásával, valamint a forraltbor és különböző puncsok élvezetével igazi kulináris élményekre tehetnek szert. De nem érdemes kihagyni a Múzeum Negyed standjait sem –itt különleges dizájn termékeket kínálnak.Bécs óvárosában található a Freyung téri Altwiener Christkindlmarkt, az egyik legrégebbi karácsonyi vásár, ahol 1772 óta a hagyományokhoz hűen kézműves termékeket, üvegből készült dekorációkat, tradcionális jászolt és kerámiákat vásárolhatunk. Pár lépésre innen található az Am Hof téri adventi vásár, ahol a kortárs és antik művészeti tárgyak mellett idén egy újabb gasztronómiai élménnyel, az úgynevezett pezsgőbárral bővült a standok kínálata. Az igazi adventi hangulatra vágyóknak érdemes többek között még a Karlsplatz-i vásárt, valamint a Schönbrunni kastély előtti vásárt felkeresni, hiszen itt a tradicionális karácsonyi ajándékok válogatásán túl kisgyermekes családoknak szóló koncertek, valamint kézműves foglalkozások is lesznek. Aki pedig igazi barokk hangulatra vágyik, mindenképpen látogasson el a Belvedere kastély karácsonyi falucskába.