Halpusztulás az Ikván Sopronnál: egyelőre ismeretlen eredetű, de súlyos szennyezés érte a patakot - fotók

Kétségbeesett horgászok, természetkedvelők, soproniak, a patak közelében élők napok óta sorozatosan küldik szerkesztőségünkbe a fotókat az Ikváról

A Selmeci utcai bekötésen érkezhetett a habos szennyeződés, ami a patak élővilágának pusztulását okozta.

A Selmeci utca közeléből, az Anger-réthez közeli szakaszáról, az Apácakertből jönnek a segítségkérő üzenetek. Bűz van a patak környékén, a vízben tehetetlenül sodródnak a haltetemek, az Ikva hol fekete, hol türkizszínű, nyilvánvalóan szennyezett. Két napja nyomozzuk, mi történt az Ikvával. A soproniak találgatnak, a hatóságok vizsgálódnak.A Soproni Vízmű tud a szennyezésről, de a patakok nem hozzájuk tartoznak. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Éduvízig) szakemberei már jártak a helyszínen, a rendőrséggel és a Fertő–Hanság Nemzeti Park szakembereivel együtt. Azt megállapították, hogy az Ikvát erős szennyezettség érte, a vízügy várhatóan meg is teszi a rendőrségi feljelentést emiatt.Hivatalosan a Kisalföld kérdésére a katasztrófavédelem megyei igazgatósága annyit erősített meg, hogy vízügyi hatóságukra hétfőn érkezett bejelentés az Ikva patak szennyezésével kapcsolatosan. Szakembereik haladéktalanul helyszíni szemlét tartottak, illetve hatósági eljárást is indítottak az ügyben.

A megyei kapitányság is „képben van": a Vízügyi Hatóság és a Fertő–Hanság Nemzeti Park felkérésére, a társszervekkel közösen a rendőrség is bejárta a területet. Amennyiben a vízügyi szakemberek bűncselekményre utaló körülményt állapítanak meg, úgy megteszik a feljelentést, a rendőrség pedig nyomozást rendel el az ügyben

– mondta el a megyei főkapitányság szóvivője.

A vízfolyáson a probléma legjelentősebb forrása a Selmeci út hídja felett található csapadékvíz-kifolyón keresztül érkező szennyvíz

– tudatta Németh József, az Éduvízig igazgatója.

Ehhez még hozzájönnek azok a városban több helyen is fellelhető, a csapadékhálózatra rákötött szennyvízelvezetések is, amelyek ellen már évek óta szót emelünk a városnál, a hatóságoknál és a vízműnél is. Több mint húsz ilyen kivezetésről van tudomásunk. A probléma folyamatos, de az Ikva alacsony vízállása és a jelenlegi csapadékmentes és meleg idő következményeként fellépő szaghatás miatt vált az a lakosság számára is érezhető problémává. Vízfigyelőink folyamatosan bejárják az érintett szakaszt és tájékoztatják a hatóságokat. Igazgatóságunknak most beavatkozásra nincs jogi és műszaki lehetősége, a szennyvízbevezetések megszüntetését, elzárását, átmosatását csak a csapadékhálózat üzemeltetője teheti meg. A felelősség pedig azoké, akik szennyvizeiket a csapadékhálózatra kötik és azon keresztül azt az Ikvába juttatják

Vödörszámra szedték össze a halakat

– tudatta az igazgató.A hatóságok tehát vizsgálódnak, felelőst keresnek, miközben az Ikva élővilágának egy része már menthetetlen. Információnk szerint több száz kiemelten védett kövi csík és más halak, például pataki domolykó, szivárványos ökle, fenékjáró küllő pusztult el. Arra a kérdésre, hogy a szennyezettség meddig érhet, kell-e tartani más élővíz károsodásától, még nem kaptunk válaszokat.