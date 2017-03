Halálos baleset Fertőszentmiklósnál - pszichológiai vizsgálatot is elrendeltek Sopronban

Dr. Czinege Helga ügyész újabb vizsgálatra vonatkozó indítványát elfogadta a bíró, dr. Gajdos Anikó. Fotó: G. M.

Mint azt megírtuk, a 85-ös főút Fertőszentmiklós és Pereszteg közötti halálszakaszán szakadó esőben nem tartotta be a sebességkorlátozást egy BMW-vel közlekedő soproni férfi. Hármas karambolt okozott, ketten vesztették életüket, többen megsérültek. A vétkes sofőr is életveszélyes állapotba került, olyan súlyos koponya- és arccsonttörést szenvedett. Több hétig feküdt kómában. Hat hónap után épült fel, azóta is memóriazavaroktól szenved.

A tegnapi tárgyaláson elhangzott, az 1981-es születésű vádlott jelenleg Ausztriában részmunkaidőben dolgozik, lerokkantosítása elkezdődött. A bíró felolvasta az ügyész, dr. Czinege Helga korábbi indítványára beszerzett orvos szakértői jelentéseket. Súlyos megállapítások hangzottak el, a karambol során többeknél maradandó egészségkárosodás keletkezett, többek között az okozó férfi esetében is a homloklebenyi zúzódások miatt. Ebből eredően az ügyész – és az ügyvéd – felvetette, részletesebb orvosi vizsgálat alá kellene vetni a baleset okozóját. A bíró helyt adott az indítványnak, így a tárgyalást a pszichológusi vizsgálat eredményéig elnapolták.