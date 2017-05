Halálos baleset a bicikliversenyen Fertődön - Lefújták az eredményhirdetést - videó, fotók

Kiváló sportteljesítmény, férfias vasárnapi túra, talán még egy serleg is a végén – ez lehetett volna a 26. Fertő Tavi Nemzetközi Kerékpáros Maraton Verseny egy győrújbaráti versenyzőnek. Ehelyett tragikus véget ért számára ez a vasárnap. Amikor a nyílegyenes szakaszra ért a Fertő tavat megkerülő nemzetközi kerékpárverseny mezőnye, összeakadtak a párhuzamosan haladó kerekezők. Többen kibillentek az egyensúlyukból, köztük a 47 éves győrújbaráti férfi is, aki esés közben a menetirány szerinti bal sávban érintőlegesen ütközött egy szabályosan közlekedő, magyar rendszámú, Mercedes személyautóval.Az autó lassan ment, a sofőr vészfékezett is, amikor meglátta az egyensúlyát vesztett versenyzőt, de a férfi olyan erővel zuhant fejjel az aszfaltra, hogy a fejvédője széttörött. Az életét nem lehetett megmenteni.– Mi viszonylag elöl haladtunk, semmit sem érzékeltünk a tragédiából – mondta el a Kisalföldnek később az egyik versenyző, Visi Zoltán. A mezőny túlnyomó része gyakorlatilag csak a célban tudta meg, hogy egy versenyzőtársukat végzetes baleset érte. Nyilván mindenkit lesújtott a hír, de egyben megindult annak a mérlegelése is, hogy lehetne a jövőben megelőzni hasonló tragédiát.– Ausztriában felvezető autó ment előttünk, a gépkocsik megálltak addig, míg elhaladt mellettük a mezőny. A magyar szakaszon Sopron kereszteződéseit biztosította a rendőrség, az úton mellettünk haladt a forgalom. A két ország közlekedési kultúrájában sajnos elég nagy a különbség, Ausztriában sokkal türelmesebbek voltak az autósok – mondta el tapasztalatait Visi Zoltán.A drámai baleset ugyanakkor a helyszínen rögzített adatok és nyomok alapján és a szakértő szerint sem írható a türelmetlenség vagy szabálytalanság számlájára. Fatális sportbaleset volt az előzetes vélemények szerint, de a körülményeket a Soproni Rendőrkapitányság természetesen alaposan kivizsgálja.A nemzetközi verseny kerekezői Fertődön megállás nélkül továbbhaladtak; sokakban valószínűleg fel sem merült, hogy az esésnek visszavonhatatlan vége lett, hiszen a borulók többsége felállt és folytatta a versenyt... A mezőny végén haladó osztrák mentőautóból értesítették a magyar mentőket és a rendőrséget a történtekről.– Mintegy ezer résztvevővel indították útjára Fertőmeggyesről, azaz Mörbischről az osztrák szervezésű 26. Fertő Tavi Nemzetközi Kerékpáros Maraton Versenyt. A túra útvonala onnan Sopron, a Fertő-parti települések, Fertőd, Pomogy, Nezsider, Ruszt és visszatérve a kiinduló- ponthoz, Fertőmeggyes volt. A 125 kilométeres táv során az elmúlt években is történtek balesetek, ám a túra negyed évszázados történetében ez az első halálos kimenetelű szerencsétlenség – közölte a Kisalföld érdeklődésére lesújtva a történtektől Wild Róbert, a nemzetközi verseny magyarországi kapcsolattartója. – A tragédiára való tekintettel a főszervező, Kurt Zeilinger lefújta az eredményhirdetést. Fertőmeggyesen bejelentette a tragikus hírt és döbbenetének adott hangot. Majd mellőzve minden ünnepélyességet, megkérte a kategóriagyőzteseket, hogy az őket megillető serlegeket csendben vegyék el az asztalról – zárta Wild Róbert.Wild Róbert tegnap arról értesítette szerkesztőségünket, hogy az osztrák szervező, akit megrendített a tragikus baleset, az eredetileg tombolára felajánlott két extra versenybiciklit licitre bocsátja, ennek bevételével pedig az elhunyt versenyző családját szeretné segíteni.- Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt Fertőd belterületén vasárnap délelőtt. Az elsődleges információk szerint a Fő utcában haladó kerékpáros konvojban többen összeütköztek, melynek következtében az egyik kerékpáros egyensúlyát vesztette és a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávban közlekedő személygépjárművel érintőlegesen ütközött és elesett.A baleset során a kerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményeit a Soproni Rendőrkapitányság vizsgálja.- Egy kerékpáros verseny egyik résztvevője személyautóval ütközött vasárnap Fertődön eddig tisztázatlan körülmények között, a kerékpáros a helyszínen életét vesztette - közölte a rendőrség a honlapján.A helyszínelés idejére a fertődi Fő utcát a rendőrség teljes szélességében lezárta és a forgalmat a környező utcákba tereli.A tragédiáról riport a kedd Kisalföldben.