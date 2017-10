Halálos baleset a 85-ösön - Három év első fokon a halálos balesetért

– A közlekedési jelzőtáblák nem dísznek vannak kitéve az utak mentén. Amennyiben egy tábla esős időben hetven kilométer per órás sebességet szab meg, szándékos szabályszegés, ha valaki ennek dacára kilencven körüli tempóban halad. Esetünkben három autó ütközését idézte elő a gyorshajtás: ketten életüket vesztették, ketten pedig maradandó fogyatékosságot szenvedtek. A törvény erejével kell fellépni annak érdekében, hogy a közutakon javuljon a közlekedési morál, s ne haljanak meg értelmetlenül vétlen emberek – hangsúlyozta a büntetőper végső soproni szakaszában dr. Gajdos Anikó bíró, a járásbíróság elnöke.Dr. Tóth Attila ügyész perbeszédében kitért arra, hogy a tragédiát előidéző soproni autós nem makulátlan: ellene korábban kétszer ittas vezetés, egyszer cserbenhagyásos baleset miatt indítottak eljárást. Ezúttal ugyan nem volt ittas, „csak" meggondolatlan. Súlyosbító körülményként említette, hogy a balesetben ketten meghaltak: az okozó legjobb barátja, aki kirepült a BMW-ből, valamint az egyik vétlen autóban ülő, kétgyermekes édesanya. Azonban az okozó is súlyosan megsérült.Dr. Simon Zoltán, a vádlott ügyvédje a „halálszakaszként" ismert Fertőszentmiklós–Pereszteg közti út burkolatának elégtelenségére fókuszált perbeszédében. Mint mondta, 2014-ben e szakaszon huszonkét, 2015-ben május 22-ig tizennégy baleset történt. Amint a teljes útburkolatot kicserélték, egyetlen halálos baleset sem volt azon a részen.Dr. Gajdos Anikó bíró végül három év fogházra ítélte a vádlottat; öt évre eltiltotta a járművezetéstől, s a közel 800 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte. A vádlott ügyvédje enyhítésért fellebbezett, az ügy Győrben folytatódik.