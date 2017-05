Halálkamion Parndorfnál - Előzetesben maradnak az ügy vádlottjai

Előzetes letartóztatásban maradnak az elsőfokú bíróság ítéletének kihirdetéséig a parndorfi ügyként elhíresült eset vádlottjai - közölte a Kecskeméti Törvényszék csütörtökön.



A közlemény szerint azért indokolt a letartóztatás fenntartása, mert elképzelhető, hogy a várhatóan magas büntetési tétel miatt a külföldi állampolgárságú vádlottak a szabadon engedésük esetén megszöknének vagy elrejtőznének a hatóság elől. A bíróság szerint mivel a vádlottaknak nincs magyarországi munkahelyük és rendszeres jövedelmük, a bűnismétlés veszélye is fennáll.



Az első-, a másod- és az ötödrendű vádlott esetében az is előfordulhat, hogy megpróbálnák az egyelőre ismeretlen helyen tartózkodó hetedrendű vádlottat befolyásolni. A nyolcad- és a kilencedrendű vádlott korábbi szökése külön letartóztatási okot jelentett.



A bíróság döntése ellen az ötödrendű vádlott és védője fellebbezett, a többiek esetében azonban a végzés jogerős.



A Kecskeméti Törvényszék a napokban tartóztatta le az ügy mostanáig szökésben lévő hatodrendű vádlottját. A 36 éves bolgár férfit az ügyészség bűnszervezetben elkövetett embercsempészéssel vádolja, mert szerintük közreműködött a szír, afgán, iraki és iráni migránsok Németországba szállításának megszervezésében.



A tárgyalássorozat június 21-én kezdődik meg a Kecskeméti Törvényszéken - olvasható a közleményben.



A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség embercsempészés és más bűncselekmények miatt emelt vádat 11 afgán, bolgár, illetve libanoni férfi ellen május elején. A bűnszervezet 2015 februárja és augusztusa között 31 alkalommal összesen 1200 embert juttatott illegálisan Nyugat-Európába személyszállításra alkalmatlan, zárt, levegőtlen furgonokba zsúfolva. 2015 júniusától napi rendszerességgel csempésztek embereket Németországba és Ausztriába.



Két éve, 2015. augusztus 26-án hajnalban 71 embert zártak be egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba. A Kecskemétről a határra tartó hűtőkocsiban 59 férfi, 8 nő és 4 gyermek az indulástól számított három órán belül, még magyar területen, gyötrelmes körülmények között megfulladt. Dörömbölésüket és kiabálásukat a kamiont vezető férfi ugyan észlelte, de a bűnszervezet vezetőjétől telefonon kapott utasítás miatt nem nyitotta ki a raktér ajtaját, hogy minél hamarabb eljusson Nyugat-Európába. Később a vádlottak a "halálkamiont" Parndorf közelében hagyták, majd visszatértek Magyarországra.



A bűnszervezet tagjai már másnap hajnalban ismét 67 migránst zsúfoltak be egy szintén zárt hűtőkocsiba Mórahalom közelében, őket az ausztriai Gálosig (Gols) vitték. A bezárt emberek ebben ez esetben azonban ki tudták rúgni a kamion rakterének ajtaját, így senki sem halt meg.



A kiemelt jelentőségű bűnügy valamennyi vádlottját bűnszervezetben, a csempészett személyek sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével vádolják. A "halálkamionos" szállításban részt vevő négy vádlottnak ezen kívül különös kegyetlenséggel, több, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt is felelnie kell.



A gálosi szállításban közreműködő férfit és egy másik bolgár embercsempészt 67 rendbeli, életveszélyt okozó testi sértés bűntettével is vádo

lják.



Az ügyész négy vádlottra életfogytig tartó fegyház, a többi embercsempészre határozott idejű fegyházbüntetés és kiutasítás kiszabását indítványozta.