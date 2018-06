Gyerekeknek készült, de tönkreteszik a Boszorkány Meseösvényt Sopronban

Azt hittük, ha valamire, erre vigyázni fognak az erdő látogatói, hiszen a Boszorkány Meseösvény kisgyerekeknek készült, ők pedig ide csak felnőtt kísérettel jönnek. Keserűen csalódnunk kellett

A meseösvény a vártnál is népszerűbb. Fotó: Magasi

A meseösvény a gyerekeknek készült, de a felnőttek felelőssége, hogy milyen állapotba kerül.

– mondja feldúltan Bánáti László, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. parkerdei és kommunikációs igazgatója.Az első hétvégéken az okozott gondot, hogy a jó idő hatalmas tömeget vonzott a természetbe, a meseösvény állomásain szinte sorok alakultak ki és gyorsan elfogyott a kincses térkép, aminek kitöltésével és pecsételésével a látogatók apró ajándékhoz is jutnak. A Taeg orvosolta a problémát, és azóta minden gyerek megtalálja a kis faházban a füzetet. Ám ami az állomásokon történik, az alulmúl mindent, amire fel lehet készülni.– Az állomásokon kis pecsétek vannak, hogy a gyerekek a füzetükbe beüthessék, elvégezték a játékos feladatokat. Három garnitúra fogyott el két hónap alatt! Voltak, akik hazavitték emlékbe, amikor láncra tettük, letépték. Mások nem a füzetbe, hanem a drága táblákra pecsételtek, nem egyet, százat. Volt, aki a fa törzsén akarta mindenáron kipróbálni. Az a szomorú ebben, hogy a felnőtt kísérők mindezt végignézik és hagyják. Persze a látogatók nagy része nem ilyen, hanem türelmes és fegyelmezett. Ők viszont joggal vannak felháborodva, hogy hiányoznak a játékelemek. Ez a legbosszantóbb: a rendes családoktól, a jól nevelt gyerekektől veszik el a játék örömét azok a kevesek, akik nem becsülik azt, ami közös, ami mindenkié. Már rengeteget gondolkodtunk a jó megoldáson, ha valakinek van ötlete, örömmel meghallgatjuk – zárta Bánáti László.A szakember dühe érthető, ahogy azok kritikája is, akik a hiányzó elemekre panaszkodnak. A meseösvény népszerű, sokkal látogatottabb, mint azt elsőre gondolták. Éppen ezért lenne fontos, hogy vigyázzunk rá. A gyerekeknek készült, de a felnőttek felelőssége, hogy milyen állapotba kerül... A meseösvény ötletgazdáját is elszomorítják a történtek.

A Boszorkány Meseösvénnyel egy álom vált valóra. Bíztam benne, hogy nemcsak az én fantáziámat mozgatja ez a téma, hanem sok gyerek-felnőtt-család örömét leli majd benne. Láttam, hogy sok gyerek keresi a pecsétek párnáját, és csodálkozva nézi annak hűlt helyét. Őszinte leszek: én ezt sem megérteni, sem elfogadni nem tudom. Úgy gondolom, ahogy a Taeg egy ilyen lehetőségnek utat adott, nekünk, a meseösvény „megajándékozottjainak" különös figyelmet kellene fordítanunk arra, hogy ez még sokáig és sok kisgyereknek örömet okozzon

– mondta el Ábrahám Zsuzsanna.