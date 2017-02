Gyere, megcsókollak! - mondta az erőszakoskodó férfi, aki lányokat ölelgetett Sopronban

A 39 éves férfi börtönből történő szabadulása után pár órával már egy soproni buszmegállóban szorított magához egy fiatal lányt, akit annak akarata ellenére megölelt és meg is akart csókolni - közölte hétfőn a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség.



Egy óra múlva egy másik fiatal lánynál próbálkozott, akit leszólított, nem engedte ellépni maga mellől, „Gyere, megcsókollak!" felkiáltással húzta magához.



Mindkét esetben egy járókelő közbelépésére hagyott fel a cselekményével, második esetben a közbelépőt a gyanúsított meg is lökte, veréssel fenyegette.



Az indítványt a bűnismétlés veszélye, a gyanúsított előélete indokolta, emellett az ügyészség álláspontja szerint megalapozottan lehet tartani attól is, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén elszökne.



A gyanúsított terhére rótt két rendbeli tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettének büntetési tétele – a halmazati szabályokra tekintettel – 1-7,5 évig terjedő szabadságvesztés.



A bíróság – az ügyészség indítványának helyt adva – elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását egy hónapra. A végzés a gyanúsított és a védő fellebbezése miatt nem jogerős.