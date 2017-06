Gyalogtúra a Schneeberg északi oldalán - Csodás túrabeszámoló, gyönyörű fotókkal

Több változatot lehet kipróbálni, most a Sonnleiten - Sebastian vízesés -Mamauwiese fogadó - Dürre Leiten - Putzwiese - Edelweisshütte - Losenheim - Sonnleiten kört jártam be, ezen készültek a fotók. A túra hossza ~11 km, ~600 m szintkülönbség, nem könnyű, de jól jelzett, megfelelő pihenőhelyekkel, 5 óra alatt kényelmesen teljesíthető. Könnyítésül az Edelweisshüttétől a libegővel is le lehet jutni Fadensattelbe, vagy fordított irányban felfelé lehet vele menni, ez ~400 m szintkülönbséget old meg. Térkép alapján számtalan könnyebb, nehezebb változat is található, akár fel a Schneebergre is - írta olvasónk.