Gazos a kerékpárút Fertőd és Pomogy között

Olvasóink jelzése szerint a Fertődtől az országhatárig vezető kerékpárút rendkívül gondozatlan. „Így kell kinéznie a Fertő-parti kerékpárút Fertőd és Pomogy közötti szakaszának? – fogalmazott.

Nyírás után a kivágott gyom ott éktelenkedik a kerékpárút közepén. Jó lenne, ha az Ausztriából érkező külföldi kerekeseket nem ilyen látvány fogadná, másrészt a hazai bringások is megérdemelnék, hogy igényes környezetben tekerjenek.Mint azt a Kisalföld július 11-i számában „Kerékpárút – örülnek a Közút szerepvállalásának" címmel megírta, a Magyar Közút vette át a Fertő-parti kerékpárút külterületi gondozását, fenntartását. Az észrevételekkel hozzájuk fordultunk. Sűrűbben fogják-e nyírni a gazt az eddigi gyakorlat helyett? – kérdeztük.– A turisztikai szempontból kiemelt területeken és forgalmasabb kerékpáros útvonalakon az Országos Közutak Kezelési Szabályzata előírásain felül is igyekszünk beavatkozni – közölték levélben a Magyar Közút illetékesei. – A Fertő-parti kerékpárutak esetében például havi rendszerességgel végzünk beavatkozást, amit az esős és száraz időszakok is befolyásolnak. A kérdéses kerékpárutat, illetve a mellette lévő mellékút területeinek gépi kaszálását és a kézi kiegészítő kaszálást elvégeztük. Ugyanakkor valamennyi kerékpárúton nemcsak kaszálási, hanem egyéb fenntartási munkát is végzünk, ezeket összehangoltan és ütemezetten látjuk el. Idén országosan több mint kétmilliárd forintot fordíthatunk üzemeltetésre, és az ezt segítő gépek beszerzésére. Ezen kívül jövőre üzemeltetésre és fenntartásra további 1,027 milliárd forintot fordíthatunk országosan a kezelésünkbe tartozó kerékpárutakon. A nagyobb volumenű felújítási projektek az ősz folyamán indulhatnak el. Ezen beruházások is érezhető változást és előrelépést jelentenek majd a hozzánk tartozó kerékpárutakon.