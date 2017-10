Gázolt a vonat Kapuváron: bíróságon a halált hozó vasúti gázolás

Halálra gázolt két idős asszonyt a kapuvári vasútállomáson tavaly egy mozdony. A kedden kezdődött büntetőper több tanulsággal is szolgált. Például, hogy nem következett volna be a baleset, ha az IC az első vágányra érkezik és nem lehet róla rossz oldalon leszállni. Igaz, a kellő figyelem is hiányzott.

A kisalfold.hu 2016. október 7-én számolt be arról, hogy két idős nőt halálra gázolt a vonat Kapuváron.



Dr. Holler Judit bíró vezetésével a Soproni Járásbíróságon kedden megkezdődött az ügy büntetőpere. A vádlottak padján a mozdonyvezető és a tolatásvezető ült. (A baleset után nem sokkal munkáltatójuk felmondott nekik, már nem dolgoznak a vasúttársaságnál.) A vádat dr. Czinege Helga vezetőügyész képviselte.



A tárgyaláson körvonalazódott, nem történt volna baleset, ha az IC az első vágányra érkezik, de azt egy tehervonat foglalta el. Ezért futott be a Budapest felől érkező vonat a második vágányra, ahol mindkét oldalon van peron. A vágányzár miatt mindenkinek le kellett szállnia a szerelvényről, de többen nem az állomás felőli oldalon léptek le, hanem a másikon. Ezért ők onnan a szerelvényt megkerülve, a mozdony előtt szerettek volna átjutni a kijárathoz. Eközben történt a tragédia: a mozdony „kijárt", hogy a később visszainduló vonat elejére kerüljön.



– Miért volt olyan sürgős a mozdony és a szerelvény szétkapcsolása? Miért nem várták meg, míg valamennyi utas biztonságban kiér az állomás épületéig, s csak ezután irányították volna a mozdonyt a szerelvény másik oldalára? – vetődött fel a kérdés, amikor a tolatásvezető részletezte, az IC beérkezését követően azonnal hozzálátott a művelethez.

– Amikor a munka jön, a feladatot el kell végezni – hangzott a válasz. – Eközben láttam, hogy többen a rossz oldalon szállnak le. Ezért rádión mondtam a mozdonyvezetőnek: a kihajtáskor majd vigyázzon.



A bíróságon elhangzott: a mozdonyvezető számára, ha ül, nyolc-tíz méteres, ha áll, akkor mintegy négyméteres a be nem látható holttér. Épp ezért szigorú előírások rendelkeznek az indulás-tolatás megkezdéséről. Köztük az, hogy mindenkor a tolatásvezető kötelessége a biztonságos körülmények megteremtése.



A tolatásvezető és a mozdonyvezető a bíró kérdésére azt válaszolták: nem érzik felelősnek magukat a történtekért.



A büntetőper szerdán folytatódik.