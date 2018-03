Gazdasági fórum Lövőn - A nyugati bérek közelítése a cél

Erről Parragh László, a Magyar kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt Lövőn, a nyugat-dunántúli régió gazdasági fórumán. – Sopron és vonzáskörzete mondhatni Bécs „elővárosa", s Ausztria munkaerő-elszívó hatása más osztrák határ menti térségekben is érvényesül. Megértjük a munkavállalók egyéni szempontjait, de ez a helyzet egyben terhet is jelent a hazai településeknek: a magyar ingázó külföldön adózik, viszont idehaza veszi igénybe az óvodát, iskolát, egészségügyet, utat, egyéb infrastruktúrát – részletezte az elnök.



– Ezt látván a kamara bérfelzárkóztatási indítvánnyal fordult két éve a kormányzathoz, mert szerintünk ha közelítenének a hazai bérek a nyugati keresetekhez, megoldódna ez a kérdés. Ajánlottuk, hogy az inflációnál lényegesen magasabb mértékben emelkedjenek a jövedelmek, ezzel párhuzamosan csökkenjenek a közterhek. A megállapodást megkötöttük, s tavaly 25 százalékkal nőtt a szakmunkások bérminimuma, s 12 százalékkal a minimálbér. Ez a folyamat jellemzi az idei évet is.