Futók, készüljenek! - II. Szent Patrik-napi futás Sopronban

– Még 2015-ben, egy korábbi, Írországban töltött Szent Patrik ünnep, és több városi futóversenyen való részvétel után fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy kapcsoljuk össze az élményeket és szervezzük meg a város első Szent Patrik-napi jótékonysági futását. Így indult minden 2016-ban – mondta el a Kisalföldnek Kincse Szabolcs szervező. Tavaly egy beteg gyermeket nevelő családnak segítettek a futók, idén a Soproni Erzsébet Kórház Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály alapítványának, illetve egy új, speciális gyermek EKG készülékre adományozzák a bevételt.2017-ben már egyesületi szintre emelték a korábban baráti összefogásból alakult csoportot. A futás a Széchenyi térről indul majd, nevezni 8 órától lehet és az adományokat is nyolctól fogadják a szervezők. A táv 5,8 kilométer. Gyerekeknek 9.35-től indítanak futamokat, külön az alsó- és felső tagozatosoknak. Lehetőség szerint mindenki a stílusos, zöld ruhát válassza – kérik a szervezők.– A tavalyi sikernek is köszönhetően nagyon sokan az esemény mellé álltak, ennek köszönhetően március 19-én a leggyorsabb futókat is tudjuk díjazni, tehát aki versenyezni szeretne, az is megtalálja a számításait az eseményen. A Szent Orsolya-iskola udvarát most is a rendelkezésünkre bocsájtották, így egy minden igényt kielégítő versenyközpontot tudunk kialakítani. Bízunk benne, hogy sikerül újra zöldre festenünk Sopron utcáit – zárta Kincse Szabolcs.