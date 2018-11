Fűtéskorszerűsítés Sopronban a Fenyő téri iskolában

A Lackner-iskola és a GYIK Rendezvényház felújítása mellett a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola fűtéskorszerűsítése is része annak a pályázatnak, amire az önkormányzat nyújtott be és nyert jelentős forrásokat. A Fenyő téri iskola fenntartója a Német Nemzetiségi Önkormányzat, de a városnak is érdeke az ide járó gyerekek komfortérzetének javítása. A több mint hatvanmillió forintos beruházás most a régi és az új épületet összekötő folyosó ablakcseréire és a tornaterem fűtéskorszerűsítésére, külső szigetelésére ad lehetőséget.

Nagy szükség volt a felújításra, ahogy elkelne az épület többi részén is, hiszen a panel épületrész 1982-ben épült és átfogó korszerűsítés azóta nem történt. Nagyon örülünk ennek a mostani fejlesztésnek, s külön öröm, hogy a kivitelezők rendkívül figyelmesek és együttműködők

– mondta el Tormáné Bakody Noémi igazgató.Szeptemberben kezdték el a munkálatokat, amik december végéig tartanak, ám nem okoznak fennakadást a tanításban.