Főszerepben a gasztronómia Pinnyén

– Második alkalommal rendezzük meg a Pinnyei Őszi Gasztronapot szombaton délután 5 órától a közösségi házban. A tavalyihoz hasonlóan profi szakácsok és lelkes háziasszonyok vállalták az ínycsiklandó falatok elkészítését, amelyeket kóstolóként vonultatunk fel – részletezte érdeklődésünkre az egyik szervező, Leser Nikoletta pinnyei lokálpatrióta.



– Kínálatunkban az előételtől a desszertig sok finomság megtalálható majd. Közös bennük, hogy az ősz jellegzetes alapanyagaiból sütik-főzik azokat. Jórészt tehát almából, gesztenyéből, sütőtökből és a paradicsomból készülnek a remek ételek. A finom falatokon túl forralt bor és tea várja a jelenlévőket. Az idei Gasztronapot múltba révedő filmvetítés is gazdagítja.



Az M85-ös gyorsforgalmi út Pinnye és Nagylózs közötti szakaszán ugyanis a régészeti feltárások során talált római kori épületek maradványairól készítettek videót, amelyet most, ezen a rendezvényen mutatnak be az érdeklődő nagyközönségnek.