Fórum Színház: Csongor és Tünde fiataloknak Sopronban

Ebben az évadban már Fórum Színház is várja a fiatalokat a soproni teátrumban. Első előadásként november 27-től Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című színjátékát láthatják a Liszt Központban és beszélgetnek is velük a látottakról. Az alkotók szeretnék bevonni őket abba, hogy legyen véleményük, gondolatuk mindarról, amit a mű és színjáték közvetít - í rja a soproniszinhaz.hu , ahol bővebb részleteket is olvashatnak a témáról.