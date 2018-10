Forradalmárra emlékeztek

Nagy érdeklődés kísérte a megyénk legendás ’56-os politikusáról szóló előadást. Fotók: Magasi

A kapuvári születésű Szigethy Attila életének átfogó ismertetése során képet nyertünk arról, hogy a népi irodalom vonzásában élt, s azonosult a népi mozgalom íróinak programjával. Elismerte Németh László szellemi nagyságát, ugyanakkor tanítómesterének Veres Pétert tekintette. A Nemzeti Parasztpárt politikusaként és magánemberként is békés, kompromisszumra kész személyiség volt, alkatilag „Deák Ferenc-es", aki vezető szerepet töltött be Győrben az ’56-os forradalom idején. (Az előadásról részletesebben a Kisalföld Ezüstkor rovatában olvashatnak.)– Szüleim sokat meséltek '56-ról, s hallottam már Szigethy Attiláról is. Tudom, Győrben utcát is elneveztek róla. Dr. Borbély József alapos és elemző előadása plasztikus képet rajzolt róla, s megvilágította a negyvenes-ötvenes évek politikáját – véleményezett dr. Gólya Jánosné nyugalmazott pénzügyi főelőadó.A program elején átadták a korábbi előadásról szóló összefoglaló kvízkérdésekre helyesen válaszolók között kisorsolt Kisalföld-könyvet és a hangoskönyv CD-ket.A szerencse Rosta Zoltánné és Sinkovitsné Szalai Erzsébet soproni hallgatóknak kedvezett.