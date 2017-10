Forgalommal szembe a 85-ösön: maradt a felfüggesztett a soproni autósok rémének

Pártfogót rendelt a Győri Törvényszék a 32 éves férfi mellé, aki mintegy féléven át rémisztgette a szembejövő autósokat Sopronnál: átment a sávjukba, s az utolsó pillanatban visszarántotta kormányt. A nagy megbotránkozást kiváltó ügyben komoly nyomatékkal kellett figyelembe venni, hogy N. G. maga is kóros elmeállapotának áldozata, s bár ez a betegség nem olyan fokú, hogy ne felelhetne tettéért – nem lehet ámokfutását a racionalitás talaján értelmezni.A férfi az utolsó szó jogán azt mondta: nagyon megbánta, ami történt, s beszélt arról is a Győri Törvényszéken, hogy már hosszú évek óta – jóval a történtek előtt – pszichiáterhez és pszichológushoz járt –, s az eljárás idején maga döntött úgy, hogy végül alá veti magát a gyógyszeres kezelésnek is. Azóta közérzete sokat javult – vallotta a bíróságon.A vád 11 alkalomról tud, amikor N. G. - több hónap leforgása során – életveszélybe sodorta a szembejövő autóst, s mint dr. Jungi Eszter tanácsa kifejtette: csak a szerencsén múlott, hogy nem történt szerencsétlenség. A férfit egyébként korábban Sopronban két év függesztett börtönre ítélték, s az ügyész végrehajtható szabadságvesztés mellett érvelt. A másodfokú bíróság szerint ez – elsősorban az elítélt állapotára tekintettel eltúlzott lett volna, viszont a négy év próbaidő alatt együtt kell működnie egy pártfogóval, s ítéletbe foglalták, hogy a rendszeres kezelésnek ezentúl is vesse alá magát.Mindemellett örökre eltiltották a vezetéstől.Az ítélet jogerős.(Végül egy megjegyzés: a büntetőügyek szereplőinek egészségi állapotát lehetőség szerint diszkréten szoktuk kezelni, de ebben az ügyben éppen ez a legfőbb enyhítő körülmény, így a védelem hozzájárulásával tettünk róla említést.)