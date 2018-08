Forgalomba állt az első, új generációs GYSEV FLIRT Sopron és Szentgotthárd között - fotó

2019 első felében várhatóan az összes motorvonat forgalomba állhat a GYSEV Zrt. vonalhálózatán.

Utasforgalmi próbaüzem keretében forgalomba állt az első, új generációs GYSEV FLIRT. A villamos motorvonat a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vonalon szállítja az utasokat. A próbaüzem keretében két új jármű közlekedik majd az október 5-ig tartó időszakban.A GYSEV Zrt. 2016-ban jelentette be, hogy a meglévő 10 mellé további 10 FLIRT típusú, villamos motorvonatot megrendeléséről írt alá szerződést. A vasúttársaság új generációs FLIRT-jei közül az első két jármű már tavaly ősszel elkészült, a motorvonatokat november végén, Szombathelyen mutatták be az utazóközönségnek.Mivel technológiájában jelentősen átalakult az új generációs FLIRT, Magyarországon hatósági engedélyeztetési eljárásra volt szükség. Ezt az elmúlt hónapokban folyamatos próbafutások és mérések keretében folytatta le a vasúttársaság. Az eljárás része az utasforgalmi próbaüzem is, amelynek során már utasokat is szállítanak a járművek.Az új generációs GYSEV-es FLIRT-flotta járműveit folyamatosan szállítja le a vasúttársaságnak a gyártó Stadler konzorcium. 2019 első felében várhatóan az összes motorvonat forgalomba állhat a GYSEV Zrt. vonalhálózatán.