Főpásztori keresztelőt tartottak Sopronkövesden

A boldog család és a közreműködők, akik által még emlékezetesebb marad az ünnep.

A családok éve alkalmából, a családok, nagycsaládok iránti megbecsülésének kifejezéseként minden negyedik vagy többedik gyermek megkeresztelését személyesen vállalja Veres András megyés püspök.Felajánlása az egész Győri Egyházmegyére kiterjed, természetesen akkor, ha ezt a szülők kérik. Veres András ajándékát elsőként a sopronkövesdi Galavics család fogadta el.

– András a család negyedik gyermeke. A negyedik ránk bízott csoda – meséli az édesanya, Galavics-Horváth Gabriella. – Legidősebb nővére, Zsóka tavasszal tölti be kilencedik életévét. Mártont szintén tavasszal ünnepeljük, hatéves lesz. Gréta pedig mindjárt négy. A püspöki felhívással a Hitvallás újságban találkoztunk, és a helyi plébánosunknak, dr. Szalai Gábor atyának köszönhetjük a szervezést.A Galavics szülők vallják, a világon számtalan csodával találkozunk.Ezeknek helyet kell adnunk az életünkben, hiszen létünk apró darabkái, amelyek nemcsak akkor adnak örömöt, amikor megtörténnek, hanem később is felidézhetők. Fokozzák az összetartozás érzését. Ezt a keresztelőt is így élték meg.– Nem tudtuk, hogy mi voltunk az elsők. A püspök atya a keresztelő során említette. Mi nagy megtiszteltetésnek éreztük a lehetőséget. Örömteli esemény volt számunkra, Istentől kapott ajándékként tekintünk rá. András a keresztség által többet kapott, mint bármelyikünk a családban. Nemcsak Krisztushoz kapcsolta őt, hanem életre szóló bizalmat kapott, hogy egyre jobban kibontakozhassék benne Krisztus – tették hozzá a boldog szülők, akik a Kisalföldön keresztül is szeretnének köszönetet mondani minden közreműködőnek, aki hozzájárult a jeles nap szebbé, ünnepélyesebbé tételéhez.