Folytatódnak az útfelújítások Sopronban

Az önkormányzat saját költségvetési forrásból újítja fel a Szent Mihály utca járdáját. Fotó: Magasi

– Az idei költségvetésben nevesítetten szerepelnek az út- és járdafelújítások. Folyamatosan zajlanak a felmérések, s a városgazdálkodási osztály szakemberei ez alapján állítják fel a fontossági sorrendet – tájékoztatta lapunkat Mágel Ágost, a városfejlesztési bizottság elnöke. – Ilyen célra annyi pénzt fordíthatunk, mint tavaly, több mint 117 millió forintot. Ezen túlmenően a városgazdálkodási osztálynak további keret is rendelkezésére áll, mintegy 80 millió forint, mely a kátyúzásra, a sürgős baleset-elhárításra, jelzőlámpa-üzemeltetésre vagy épp úttáblázásra, burkolatfestésre fordítható.Az önkormányzat saját költségvetési forrásból a Szív utca járdafelületét, a Szent Mihály utca és a Dorfmeister utca járdáját, a Semmelweis utca páratlan oldalának járdaszakaszát, a Batsányi utca Béke úttól a sorompóig tartó járdáját, valamint a Teleki Pál utca Lackner Kristóf utcával párhuzamos, illetve a két körforgalom közötti járdáját fogja felújítani. A Zerge útiak csapadékvíz-elvezetésével párhuzamosan útburkolat is készül, erre útépítő közösséget hoztak létre.– Tavaly a soproni útfelújításokra a Modern Városok Program keretében 500 millió, a területi infrastrukturális felújításokra-fejlesztésekre egymilliárd forint, a megyei jogú városok fejlesztési támogatásán belül további 170 millió forint, azaz összességében állami támogatásokból több mint 1,6 milliárd forint állt rendelkezésre. Ennek egy része áthúzódó feladatként idén realizálódik – folytatta Mágel Ágost. – Az előbbi forrásokból újul meg több felső- és alsó-lőveri út, utca, miként a Városligeti út burkolatának befejezése is szerepel a tervek között. Ugyanezen forrásokból a tavaly elkezdett munkálatok folytatódnak a Meggyesi, a Margitbányai, a Tómalom utcában, a Tómalom soron a vízelvezetést is megoldják. A Besenyő utcában megvalósul a járdafelújítás, a Zárányi utcában út- és járdarekonstrukcióra is sor kerül. Szintén várhatják az útkorszerűsítést a Wesselényi, a Nyéki, a Rózsa, a Szélmalom utca és a Gesztenyés körút lakói. A balfi Szerb Antal utcában két buszöböl épül gyalogátkelőhellyel, járdakapcsolatokkal, közvilágítás fejlesztésével.Mágel Ágost hozzátette: az önkormányzat saját forrású beruházásainál a napokban kezdődtek el a közbeszerzési eljárások, míg a többi felújítás többségében kötelezettségvállalással kezdődik, vagy épp tavalyról áthúzódóan folytatódik.