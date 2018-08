Finisben a Szent György utca felújítása Sopronban - fotó

A kivitelezők most a Szent György utcában a járdarészek gránit nagykockakő burkolását végzik. Fotó: Magasi

Már csak a Szent György utca és a Hátsókapu burkolatépítési munkái vannak hátra a belvárosi utcák megújításából.A Modern Városok Program keretében, állami támogatásból tavasszal megkezdett közműépítési munkák június végére sikeresen befejeződtek a Szent György utcában. A kivitelezés során mintegy négyszáz méter új, időtálló kőagyag csövet építettek be, kiváltva a régi beton szennyvíz- és a még falazott csapadékcsatornákat. Az ivóvíz ezentúl a legkorszerűbb műanyaggal bevont acélcsöveken és műanyag bekötőkön keresztül jut el a háztartásokba.A Hátsókapuban a közműépítési munkák már tavaly megtörténtek. Ez az utca akkor ideiglenesen betonréteget kapott, hogy a Szent György utcában még zajló építkezéshez szükséges teherszállítás ne tegye tönkre a burkolatot.– Most már ott is a helyükre kerülnek a kiskockakő burkolat darabjai, a Várkerület és a Cézár-ház közötti szakaszon látni már, min járunk a következő évtizedekben. A kivitelezők most a Szent György utcában a járdarészek gránit nagykockakő burkolását végzik, már a Lenck átjárónál tart a munka. Augusztus közepéig ugyanezen a szakaszon elkészül az úttest gránit és andezit kiskockakő burkolata is. A tervek szerint szeptember végéig megújul a Szent György utca és a Hátsókapu mintegy kétezer négyzetméteres teljes burkolata. Az októberi véghatáridőre maradnak a javítások, a fugázások, a padok, kerékpártárolók és hulladéktárolók elhelyezése – tudtuk meg a városházán.