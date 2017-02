Filmforgatás - Sopronban és Fertődön sem láttuk a királynőt - fotók

Elismert drámasorozat



A több díjjal is elismert angol–amerikai történelmi drámasorozat, a The Crown alkotója Peter Morgan, rendezője Stephen Daldry. Szereplők: Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, John Lithgow, Jared Harris, Victoria Hamilton, Alex Jennings és sokan mások, még a magyarországi Győr-Moson-Sopron megyéből is.

A világ legdrágább sorozataként emlegetik a Netflix nagy dobását, a jelenleg is regnáló angol királynő, II. Erzsébet uralkodásáról szóló The Crownt. Fertődöt és Sopront is viszontláthatják a sorozat nézői a következő évadban. Mint azt szombati számunkban írtuk, a felvételek miatt lezárták a belvárost. Ám a soproni Fő téren a tegnapra beharangozott filmfelvétel helyett csak a technikusok dolgoztak: a mai jelenetekhez készítették elő a terepet. A Fő téri üzleteket bezárták, illetve csak az az étterem tarthatott nyitva, amit hátulról is meg lehet közelíteni. Állványok, ideiglenes oszlopok, korhű kapuk kerültek a homlokzatok elé, mára ugyanis a Fő térnek a negyvenes éveket kell idéznie. A történelmi sorozat második évadának felvételeit forgatják itt ma, információink szerint legalább hatszáz statisztával. Tegnap Fertődöt vették be a filmesek. A kastély kapuja zárva maradt, a kiskastély előtt hatalmas kamionok parkoltak, mögöttük két sátorban öltöztették a közel százötven statisztát.Győrből és környékéről három busszal érkeztek az amatőr színészek, akiket viszont profi sminkesek, fodrászok, öltöztetők varázsoltak át a negyvenes évek divatja szerint. Frakkos urak, SS-tisztek, angol katonai egyenruhákban pompázó, s a februári hideg miatt a várakozás ideje alatt még egy pluszdzsekiben álldogáló lakkozott hajú férfiak fekete kosztümös, kalapos hölgyekkel teázgattak a sátor körül. Mindnyájuknak alá kellett írni a titoktartásról szóló dokumentumot, s így kellett tenniük a gyártásban részt vevő magyar alvállalkozóknak is.A The Crown két Golden Globe-ot is nyert idén (legjobb drámai sorozat és legjobb női főszereplő), ez is mutatja, hogy Fertődön és Sopronban igazi filmes profik dolgoznak a napokban. A sorozatot gyártó Netflix a hírek szerint 13 millió dollárt költ egy-egy epizódra. Ehhez képest nem sok a statisztáknak fizetett napi nyolcezer forint. Az évad szereplői közt van Michael C. Hall és Jodi Balfour, előbbi John Fitzgerald Kennedyt, utóbbi Jackie Kennedyt alakítja majd. Claire Foy formázza meg II. Erzsébet királynőt – tökéletesen, mint azt a díjai és a kritikák is mutatják.A fertődi és a soproni forgatáson egy temetés körül történnek az események. A Windsor-ház német ágának tragikus módon repülőgép-balesetben elhunyt több tagjától vesznek végső búcsút. Sopron a németországi Darmstadtot helyettesíti a filmkockákon.