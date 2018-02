Fidesz Sopron: méhészetek a középpontban

Az e témában tartott soproni sajtótájékoztatón a politikus felhívta a figyelmet arra, hogy évente több mint százezer tonna méz kerül az unióba Kínából. Egyre több a hamisított, vizezett termék, s mindez nemcsak a hazai, hanem az unióban tevékenykedő méhészeteknek is hatalmas kárt okoz.



Hazánk az unió harmadik legnagyobb méztermelője. Ezért is fontos a széles körű összefogás az ágazat védelmében. Barcza Attila, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje hangsúlyozta: a hazai húszezer méhészetnek a kormány 2010 óta tízmilliárd forint támogatást nyújtott. Most a műmézek forgalmazásának megakadályozása a cél.