Fiatalos és életvidám 90 éves születésnapost köszöntöttek Sopronban - fotók

Csillag Béláné, kilenc évtizednyi élettapasztalatával, életszeretetével, optimizmusával, örök munkakedvével és tenni akarásával mindenkit elvarázsol és sokak számára példakép is lehet. Magdika a mai napig a legfinomabbakat süti-főzi. Egész kiállításra való gobelin-kép díszíti lakását, amire az egész család méltán büszke, hiszen a csodálatosan szép gobelint a filmek reklámszünetében hímezi. A csinos, fitt, aktív életet élő hölgyet a család és rengeteg barát és ismerős szeretete veszi körül.



A Jereván lakótelepen Tóth Éva, a soproni önkormányzat képviselője köszöntötte a hölgyet. Magyarország miniszterelnöke köszöntő oklevelét és Sopron város polgármesterének jókívánságait is átadta a 90. születésnap alkalmából. A jó hangulatú beszélgetéshez az ünnepelt két lánya is csatlakozott, majd mindannyiuk jókívánságai között szerepelt a jelenlegi egészség és vidámság, még hosszú-hosszú ideig tartó megmaradása. Isten éltesse sokáig Magdikát!